Trei bucătari cunoscuți vin la Street FOOD Festival de la Galați. Bucate delicioase și muzică savuroasă

Street FOOD Festival oferă o varietate de preparate delicioase iubitorilor bucătăriei tradiționale românești și a celei internaționale. La eveniment vor concerta mai multe trupe îndrăgite în România.

Street FOOD Festival revine la Galați. Astfel, în perioada 1-4 septembrie, în Grădina Publică din Galați, iubitorii bucătăriei tradiționale și internaționale se vor delecta cu preparate delicioase și se vor bucura de concerte cu trupe îndrăgite între care Bosquito și Byron.

Vor fi show-uri culinare susținute de Chef Foa, Chef Cristi Boca, Chef Munti, degustări, tur ghidat, dar și alte activități inedite.

Mai mult, cei mici se pot juca în voie în cadrul unei zone dedicate, iar pentru cei care caută relaxare și un loc liniștit, festivalul dispune de chill & picnic zone. La ediția din acest an vor fi nu mai puțin de 29 de food truck-uri, unde cei prezenți vor găsi pe lângă preparatele delicioase și băuturi fresh pentru toate gusturile.

Recomandările organizatorilor sunt UMAMI Street Food Romania & Wrap n Roll pentru ceva savuros de mâncare, iar dacă aveți poftă de un desert delicios, încearcați Famous Waffles.

Programul evenimentului este în fiecare zi de joi, 1 septembrie, și până duminică, 4 septembrie, în intervalul orar 12.00-23.00.

Trupele prezente la eveniment sunt Corina Sârghi & Taraful Jean Americanu și Bosquito (vineri), Alexu & The Voices Inside și Macanache (sâmbătă), Ana Coman și Byron (duminică). În plus, în zona dance garden, participanții sunt invitați să asculte mixurile pregătite de John Gabe, Riel, Zumac și Gabi Ifrim.

„Galați, sper că ești gata pentru încă o ediție plină de experiențe marca Street FOOD Festival. În perioada 1-4 septembrie o să vă reamintim cât de bine ne simțim împreună și o să facem asta prin cele mai fresh food truck-uri și cele mai cool concerte. Trebuie să le guști și să te bucuri de toate. Avem multe planuri #GourmetAF și #FunAF pentru voi anul acesta. Așa că pregătește-te! Pentru că vrem să te bucuri de întreaga experiență culinară internațională venim cu tururi ghidate prin festival, dar și cu porții de gustare pentru a te bucura de fiecare experiență în parte. Între 1-4 septembrie dăm frâu liber poftelor și ne vedem la Street FOOD Festival în Grădina Publică. Ne e dor de tine și te așteptăm cu truck-urile deschise!”, este invitația organizatorilor.

Mai multe informații despre Street FOOD Festival găsiți pe site-ul www.streetfoodfestival.ro și pe Facebook - facebook.com/StreetFoodFestivalRomania/. Street FOOD Festival este un eveniment susținut de Primăria municipiului Galați și este organizat de Agenția Why Not Us.