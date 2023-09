Tânăra de la „Vocea României” care l-a cucerit pe Tudor Chirilă: „E o performanță!”

Ada Chicoș, o tânără de 20 de ani, din Tecuci, județul Galați, a făcut spectacol la „Vocea României” cu melodia ”Enter Sandman”, de la Metallica. „Nu am auzit niciodată o voce feminină cântând Metalica atât de convingător”, a spus Tudor Chirilă.

Ada Chicoș are 20 de ani și studiază științe exacte la o Facultate în Arad, însă marea ei pasiune este muzica. Tânăra a povestit în testimonialele de la „Vocea României” că a fost adoptată de la vârsta de un an și jumătate. Deși a fost nevoită în copilărie să țină piept răutăților celor din jur, Ada este pe cale să devină o mare vedetă. „Mama mea, pot să spun că m-a salvat și sunt un copil foarte dorit în familie”, a povestit Ada.

„Eu am fost adoptată la vârsta de un an și jumătate și nu e o rușine, să știi. Când eram copil îmi spuneau: nu e mama ta, eu așa am aflat. Eram la bloc, aveam patru sau cinci ani și a venit un copil la mine și mi-a zis: <De ce stai cu femeia aia, nu e mama ta>, nu știam ce înseamnă treaba asta și m-am dus și i-am spus mamei: >Cum nu ești mama mea>, ea nu a știut ce să-mi zică, mi-a explicat, dar eram prea mică, pe parcurs am învățat că nu trebuie să-mi fie rușine”, a povestit Ada în testimonialele de la Vocea României.

Pe scena de la „Vocea României”, Ada a interpretat melodia „Enter Sandman” de la Metallica și a reușit cu vocea ei puternică să întoarcă doi jurați: Tudor Chirilă și Irina Rimes.

„Mă tem că te vei duce la Tudor, că ai cântat rock, nu știu ce să fac să te conving să vii în echipa mea”, i-a spus Irina.

„Nu știu în ce echipă vei merge, dar nu am auzit niciodată o voce feminină cântând Metalica atât de convingător. E o performanță”, a spus Tudor.

Într-un final, Ada Chicoș a decis să meargă în echipa lui Tudor Chirilă.