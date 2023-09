Cea mai uimitoare apariție la Vocea României din seara trecută: Norig. Nu vorbește limba română, dar cântă în limba română.

Norig, franțuzoaica îndrăgostită de muzica lăutărească, a cântat 'Aș da zile de la mine' pe scena de la Vocea României. Franțuzoaica are 49 de ani, locuiește la Paris și cântă de 20 de ani, conform PRO TV via Facebook.

„Am ales Vocea României pentru că ador cântecele românești și am învățat să cânt în limba română în Franța, împreună cu muzicieni români. Am ascultat și discuri, am ascultat Gabi Luncă…Cânt de 20 de ani. Înainte de a deveni cântăreață, am fost creatoare de modă. Și într-o zi am văzut un film care se numește „Timpul țiganilor”, iar muzica acelui film m-a răvășit total și am decis să iau lecții de canto. Profesorul meu de canto mi-a dat niște discuri cu cântece românești, interpretate de către cântărețe românce, iar eu am început să-mi doresc să cânt acea muzică. Am descoperit artiste precum Gabi Luncă, Romica Puceanu, Paula Lincan, Neluță Neagu, Taraful Haiducilor și mulți alții. Ador muzica românescă. De fapt, am avut ocazia să cânt cântece românești în alte țări, la festivaluri din Columbia, din Anglia, din Anzi, Statele Unite sau Alaska. Mi s-a părut incredibil că oamenii din lumea întreagă iubesc cântecele românești, iubesc această muzică, pentru că este o muzică ce se împărtășește cu ceilalți, este o muzică care vorbește despre dragoste. Și chiar dacă oamenii nu înțeleg cuvintele, am văzut cu ochii mei în Anzi oameni care dansau pe cântece românești!”, a mărturisit Norig.

Pe scena de la Vocea României, Norig a început cu versuri în franceză, apoi refrenul l-a cântat în română. Franțuzoaica a interpretat într-o manieră proprie melodia „Aș da zile de la mine”.

Toți antrenorii s-au întors și au aplaudat-o pentru interpretarea ei. Pavel Bartoș i-a făcut și o surpriză concurentei și l-a adus pe scenă pe maestrul Neluță Neagu.

Norig a ales să meargă mai departe în echipa lui Tudor Chirilă.

Nu se întâmplă prea des ca o concurentă să poarte 9 nume

Laila (25 de ani) a moștenit 7 nume de la tatăl ei și 2 de la mama ei. Numele complet al concurentei este: Laila Hussam Wajih Sadic Abdel Hafed FZ’A Maria Ilinca. „Sunt jumătate arăboiacă, tata este arab și mama este româncă. Părinții au divorțat”, își începe tânăra din București povestea.

Pe lângă cele 9 nume, Laila are numeroase talente.

„Eu la bază sunt actriță, am terminat UNATC. Am încercat să fiu și amuzantă, să fac stand-up. Fac și social media, postez pe conturile de socializare, fac de toate. Mi-am dorit dintotdeauna să cânt”, a spus Laila la testimoniale.

Laila a ales să interpreteze piesa „No time to die” pe scena de la Vocea României și a convins doi antrenori să apese butonul.

Theo Rose: „Ai o voce foarte clară! Pe lângă asta, din interpretarea ta se cunoaște că ai cumva deprinderea asta de a te exprima lumii, de a spune ceva. A fost o interpretare care a transmis și noi ne dorim tare să vii în echipa noastră și să lucrăm împreună”.

Irina Rimes: „Ești foarte bună, dar poți să fii și mai bună. Și asta vom lucra dacă vii în echipa mea”.

Laila a ales să meargă în echipa formată din Horia Brenciu&Theo Rose.