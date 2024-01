Revoluția online la vârsta a treia. Pensionarii, ajutați de bibliotecari să îşi achite taxele sau facturile la utilități

Pentru a nu mai sta la cozile de la ghișee, pensionarii gălățeni sunt ajutați de bibliotecari să învețe să lucreze online. Ei sunt ajutați să îşi achite online taxele sau facturile la utilități.

Pe lângă serviciile de împrumut la domiciliu şi de studiu în sălile de lectură, la sediul Bibliotecii județene V. A Urechia din Galați, vârstnicii sunt instruiţi să folosească internetul pentru a-şi plăti facturile sau taxele și impozitele. Astfel, oamenii economisesc timp și nu mai sunt nevoiți să stea în frig, la cozi.

„Ca la fiecare început de an, vă ajutăm să aflați cuantumul impozitului și să plătiți taxele online, fără cozi, fără timp pierdut, simplu, rapid și sigur, prin crearea unui cont pe platforma ghișeul.ro!”, au anunțat reprezentanții instituției.

Programul a început în pandemie și a avut un succes formidabil, așa că bibliotecarii l-au continuat. Astfel, pensionarii care doresc să beneficieze de serviciile bibliotecarilor sunt sfătuiţi să facă înainte o programare.

„Acasă nu am calculator, nu știu nici măcar să folosesc telefonul. Copiii sunt plecați în străinătate, nepoții la fel. Am auzit de acest proiect al bibliotecii și am venit și eu. Nu pot sta la cozile de la Taxe și Impozite, mă dor picioarele. Doamnele bibliotecare au fost foarte drăguțe, m-au ajutat să achit impozitele online”, a spus o pensionară.

Palatul Comisiei Europene a Dunării, în era digitală

Sediul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” din Galaţi se află în Palatul Comisiei Europene a Dunării, un simbol cultural al județului Galați. De altfel, anul trecut, Comisia Europeană a acordat acestui monument istoric titlul de „Marcă a Patrimoniului European”. Edificiul poate fi vizitat virtual.

„Veți descoperi virtual poveștile de altădată ale Palatului Comisiei Europene a Dunării, care a funcționat decenii la rând în această frumoasă clădire de patrimoniu a Galațiului, precum și tezaurul Bibliotecii, cu zeci de manuscrise valoroase. Acest tur va oferi o experiență interactivă și educațională pentru toți cei care vor să descopere această importantă pagină de istorie locală, națională și internațională”, susține Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Turul virtual este integrat pe Google Maps & Google Street View & Google Earth, are info-pointuri interactive, iar contractul a prevăzut și realizarea unui material video de prezentare, a releveului în format 2D și 3D, a unui pachet de fotografii, precum și a materialelor tehnice care pot fi utilizate de arhitecți.

Monumentul păstrează multe dintre elementele arhitecturale originale: frontonul în arc de cerc, bogat ornamentat, susţinut de două coloane înfăşurate în parâme, uşa în stil francez, cu geamuri de cristal, de la intrarea în holul principal, stucatura de pe pereţii interiori, coloanele aparente de la etajul I, ornamentate cu motive vegetale şi simboluri specifice: ancora, tridentul, cornul abundenţei, balustradele cu feronerie, scările de marmură, luminatorul de la etajul I, din sticlă transparentă, mărginită de porţiuni colorate, împodobite cu frunze de laur, lambriurile din lemn din diferite esenţe, unele rare, cu feronerie din bronz.

La demisol există încă seiful ce adăpostea valorile Comisiei Europene a Dunării, iar pe aripa stângă - un lift, funcţional şi astăzi, folosit de către membrii Comisiei pentru a transporta diferite obiecte de la subsolul clădirii la etajul al doilea.

Începând cu anul 1968, clădirea a devenit sediul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”, înfiinţată prin Decret Regal, semnat de Carol I la data de 7 decembrie 1889.