Mită la rezidențiat. Iepuri, fazani, salam uscat și țuică, ofrandă pentru examenul de Stomatologie

Procurorii anticorupție au dat detalii despre „recompensa” pe care un medic rezident a dat-o președintelui comisiei de rezidențiat la specializarea Stomatologie ca recunoștință pentru că a luat examenul de medic specialist.

Doi medici și doi rezidenți la specializarea Stomatologie a Facultății de Medicină din Galați au primit în 15 martie 2023 pedepse cu suspendare pentru luare de mită, dare de mită și trafic de influență. Procurorii anticorupție au stabilit șpaga pe care viitorii medici au dat-o membrilor comisiei de rezidențiat.

În acţiunile sale de pretindere, primire şi oferire de informaţii nedestinate publicităţii, Dorina Cerasella Şincar, președintele comisiei de rezidențiat, ar fi fost sprijinită de Gina Păuniţa Grecu, în calitate de secretar al comisiei de examen.

„În acelaşi context, în perioada 2-4 decembrie 2021, inculpata Dorina Cerasella Şincar ar fi acceptat promisiunea şi ulterior ar fi primit, prin intermediar, produse alimentare drept recompensă de la inculpatul Caius Călin Miuţă, care promovase examenul respectiv”, au stabilit procurorii anticorupţie.

Produsele alimentare la care fac referire procurorii anticorupție sunt iepuri de câmp, fazani, salam uscat și câțiva litri de țuică.

„În considerarea aceluiaşi examen între timp finalizat, la data de 04.12.2021, inculpata Dorina Cerasella Şincar a primit de la inculpatul Caius Călin Miuţă un pachet conţinând produse alimentare: trei iepuri de câmp, şase fazani, trei bucăţi de salam uscat şi patru litri de ţuică în valoare totală de 652,50 lei, trimise de către inculpatul Caius Călin Miuţă pentru finalizarea în bune condiţii a examenului şi rezidenţiatului, şi urmare a discuţiei purtate cu inculpata … la cabinetul medical al acesteia, la data de 17.11.2021, în cadrul căreia inculpata şi-a exprimat dezamăgirea de a nu fi fost în măsură, din cauza pasivităţii candidaţilor ne-cotizanţi, de a fi îndestulat în mod corespunzător pe membrii comisiei”, se menționează în rechizitoriul întocmit de reprezentanții DNA Galați.

Pedepse cu suspendare

Tribunalul Galați a pronunțat în 15 martie 2023 un prim verdict în dosarul în care mai multe cadre didactice și studenți de la Facultatea de Medicină a Universității ”Dunărea de Jos” au fost puși sub acuzare pentru luare de mită, trafic de influență, folosirea de informații care nu sunt destinate publicității, complicitate la trafic de influență și dare de mită.

Unul din principalii protagoniști ai dosarului este Dorina Cerasella Șincar, conferențiar universitar și președintele comisiei de rezidențiat la specializarea Stomatologie, care a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită, trafic de influență și divulgarea de informații ce nu sunt destinate publicității.

Judecătorii au mai stabilit ca aceasta să plătească o amendă penală de 22.000 lei și i-au fost interzise mai multor drepturi, printre care și cel de a deține orice funcție în învățământul universitar public sau privat pe o perioadă de un an de la ispășirea pedepsei. Dorina Cerasela Șincar a mai fost obligată să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității și să urmeze cursuri de reintegrare socială.

Gina Păunița Grecu, asistent universitar și secretar al comisiei de rezidențiat la Stomatologie, a primit un an și 11 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere și o amendă penală de 8.000 lei pentru trafic de influență și complicitate la folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității. A fost, de asemenea, obligată să presteze 120 zile de muncă în folosul comunității și să urmeze cursuri de reintegrare socială.

Antonela Zalimov, candidat la examenul de rezidențiat la Stomatologie, a fost condamnată la un an și 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere și interzicerea unor drepturi pe o durată de 2 ani pentru cumpărare de influență. Și acesta are obligația de a presta 120 de zile de muncă în folosul comunității și de a urma cursuri de reintegrare socială.

Caius Călin Miuță, candidat la examenul de rezidențiat la Stomatologie, a primit un an și 4 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere și interzicerea unor drepturi pentru dare de mită, fiind obligat să presteze 60 zile de muncă în folosul comunității și să urmeze cursuri de reintegrare socială.

2.000 de euro - șpaga pentru promovarea examenului de medic specialist

Procurorii anticorupție au stabilit că, în perioada 10 septembrie-14 noiembrie 2021, Dorina Cerasella Şincar, în calităţile menţionate, ar fi pretins, în mod direct, câte 2.000 euro (sau echivalentul în lei) de la trei medici rezidenţi, candidaţi la examenul de medic specialist în disciplina parodontologie.

Dorina Cerasella Șincar a susținut că, prin influenţa avută asupra celorlalte două membre ale comisiei de examen, le va determina să faciliteze promovarea, în mod fraudulos, a respectivului examen şi implicit obţinerea titlului de medic specialist parodontolog de către cei trei rezidenţi.

„Între cei trei medici rezidenţi s-a aflat şi inculpata Antonela Andreea Zalimov de la care Dorina Cerasella Şincar ar fi primit suma de 10.000 lei pretinsă în legătură cu cele menţionate anterior.

În plus, în zilele de 13-15 noiembrie 2021, preşedinta comisiei de examen Dorina Cerasella Şincar i-ar fi furnizat, în avans şi în mod direct, candidatei Antoanelei Andreea Zalimov, subiectele la ambele probe (clinică şi practică) şi rezolvarea/realizarea lor, deşi acestea erau informaţii nedestinate publicităţii”, spun procurorii anticorupţie.

Ulterior, pe 16 noiembrie 2021, Antoanela Andreea Zalimov a susţinut şi promovat atât proba clinică (având de rezolvat chiar unul dintre cele două cazuri clinice ce îi fuseseră anterior furnizate), cât şi proba practică (având de rezolvat întocmai manopera medicală ce îi fusese anterior divulgată).