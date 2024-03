Echipa de robotică din Galați care inspiră tinerii în țară și peste hotare. Mentorează 12 echipe din Republica Moldova

O echipă de 14 elevi inimoși de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați au înființat și mentorează 12 echipe FIRST Tech Challenge peste Prut, în scopul de a accesibiliza robotica în rândul adolescenților.

S-a încheiat Regionala #4 din România a celei mai mari competiții de robotică pentru liceeni, FIRST Tech Challenge. În cadrul acestei etape, 48 echipe din regiunea Moldova s-au adunat la Agora Events Iași pentru a concura cu roboții lor și a fi jurizați de către specialiști, cu scopul de a se număra printre cele 16 calificate la etapa națională, care se va desfășura în aceeași locație în perioada 22-24 martie 2024.

Printre participanți se numără și echipa ByteForce a Colegiului Național „Vasile Alecsandri" din Galați câștigătoare a Inspire Award III și echipele mentorate de aceasta, care au fost premiate la rândul lor: CyberLis76 de la Panciu - Think Award I și DynaByte, echipa sora de la CNVA, - Judge Award.

Premiul Inspire este cea mai înaltă distincție pentru o echipă FTC: este oferit echipei care întruchipează cel mai bine „provocarea" programului FIRST® Tech Challenge. Echipa care primește acest premiu este un ambasador puternic pentru programele FIRST și un model de urmat pentru alte echipe.

Câștigătorul Premiului Inspire este o sursă de inspirație pentru alte echipe, acționând cu Gracious Professionalism® atât pe terenul de joc, cât și în afara acestuia. De asemenea, în cadrul etapei Naționale, acest premiu include calificarea la etapa Mondială din Houston, SUA.

Implicare în comunitatea locală și internațională

„Consider că munca noastră a avut un impact mult mai mare decât ne așteptam la început. Ce am construit în acest sezon a adus o schimbare reală și va rămâne pentru generațiile următoare - am inspirat în adevăratul sens al cuvântului", a declarat Maria, lider PR al echipei ByteForce.

Echipa ByteForce a fost onorată cu acest premiu în urma obținerii locului 5 în cadrul meciurilor de calificare si titlul de Alliance Captain, selectând echipele Echo Pulse din Bacău și Brickbot din Focșani drept coechipieri.

Deși călătoria ByteForce în terenul de joc s-a terminat în semifinale, aceștia au impresionat juriul și prin implicarea lor în comunitatea locală și internațională, spiritul de echipă și munca pe parcursul întregului sezon competițional.

Prin proiectul lor de suflet „Inspire Moldova”, aceștia au înființat și mentorează 12 echipe FTC peste Prut, în scopul de a accesibiliza robotica în rândul adolescenților, dar portofoliul ByteForce include și evenimente locale, cum ar fi competițiile „Marea Unire a Roboticii" și „Moldavia Robotics Competition" prin care au avut un impact puternic atât asupra comunităților tehnice, cât și non-tehnice.

Cei 14 membri inimoși ai echipei, Andrei, Maria, Octav, Teo, Rareș, Bianca, Andrei, Mihnea, Darius, Beatrice, Radu, Eva și Theodor, mentorați de directorul CNVA Galați, Romeo Zamfir și conferențiarul doctor inginer Răzvan Șolea, participă în FIRST Tech Challenge România de 8 ani, acesta fiind sezonul cu cele mai bune rezultate.

Muncă, dedicare și lucru în echipă

FIRST Tech Challenge înseamnă „more than robots” – este un proiect de inginerie și lucru organizat ca într-un startup, care presupune muncă, dedicare și mai ales lucru în echipă, o cerință vitală pentru o echipă de robotică. Astfel, tinerii implicați în aceste proiecte își dezvoltă abilitățile și descoperă un potențial drum profesional.

→ Imaginea 1/5: campioni robotica Galati 2 FOTO ByteForce jpg

GALERIE FOTO SURSA BYTEFORCE

Nație Prin Educație este o asociație non-profit fondată de Dana Războiu, care promovează și susține educația STEM pentru elevii de liceu și mentorii lor. Încă din 2016, asociația este Program Delivery Partner Romania pentru programul internațional FIRST Tech Challenge.

FTC din România organizează anual competiții regionale și naționale, dedicate elevilor de liceu. Nație Prin Educație susține elevii prin resurse materiale, organizarea unor cursuri online, tabere de vară, schimburi educaționale și culturale, delegația română pentru World Championship and FIRST Global robotic Olympics, având ca scop crearea de oportunități educative pentru elevii de liceu români.