Drumul care leagă județele Galați și Vrancea, extins la patru benzi. Podul peste Siret, inclus în proiect

Drumul care leagă județele Galați și Vrancea, pe ruta Hanu Conachi-Nănești, va fi modernizat și extins la patru benzi. Proiectul include și modernizarea podului de peste Siret, construit acum mai bine de 100 de ani.

În cadrul ultimei ședințe a Consiliului Județean Galați, a fost aprobat proiectul de elaborare a studiului de fezabilitate și a documentației tehnice necesare pentru obținerea autorizației de construcție.

„În cadrul parteneriatului pe care îl avem cu CNAIR, Consiliul Județean va realiza studiul de fezabilitate pentru extinderea la patru benzi și modernizarea drumului care leagă județele Galați și Vrancea, pe ruta Hanu Conachi – Nănești. Acest proiect include și modernizarea podului de peste Siret, construit acum mai bine de 100 de ani”, a anunțat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

De asemenea, în scurt timp va fi demarată licitația pentru desemnarea unei firme care să realizeze această documentație tehnică, astfel încât acest proiect să fie depus cât mai repede spre finanțare pe Programul Operațional de Transport.

„Sunt pași necesari pentru a putea accesa fonduri europene și a moderniza acest important drum, care va lega DN25 de viitorul drum expres Brăila – Focșani și mai departe de Autostrada Moldovei”, a adăugat Costel Fotea.

Pentru finanțarea studiului de fezabilitate și a documentației tehnice aferente, Consiliul Județean va depune un proiect pe fonduri europene.

Au fost semnate contractele pentru trei loturi din autostrada Focșani - Bacău

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a fost prezent, pe 15 decembrie, la Bacău, la semnarea contractelor între Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere şi UMB pentru construcţia celor 3 loturi ale autostrăzii Focşani - Bacău, parte din viitoarea A7 "Autostrada Moldovei", scrie Agerpres.

„Odată cu ziua de azi, putem spune că am semnat anul acesta, până acum, contracte de peste 18 miliarde lei, fără TVA, la Ministerul Transporturilor. Între 2017 - 2021, s-au semnat contracte de 20 miliarde lei. Foarte important acest pas pentru că, dincolo de bornele din PNRR, dincolo de faptul că trebuie să terminăm toate aceste investiţii, nu putem construi autostrăzi fără a avea contracte la bază. Am convingerea că până la sfârşitul anului vom desemna câştigătorii şi pe celelalte 3 loturi, de la Bacău la Paşcani. Am cerut colegilor de la CNAIR să avem desemnaţi câştigătorii pe toate cele 13 loturi, de la Ploieşti la Paşcani", a declarat ministrul Sorin Grindeanu.