Au fost semnate contractele pentru trei loturi din autostrada Focșani - Bacău. Când ar trebui să fie gata

Au fost semnate contractele între Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere şi UMB pentru construcţia celor 3 loturi ale autostrăzii Focşani - Bacău, parte din viitoarea A7 „Autostrada Moldovei”.

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a fost prezent, joi, la Bacău, la semnarea contractelor între Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere şi UMB pentru construcţia celor 3 loturi ale autostrăzii Focşani - Bacău, parte din viitoarea A7 "Autostrada Moldovei", scrie Agerpres.

„Odată cu ziua de azi, putem spune că am semnat anul acesta, până acum, contracte de peste 18 miliarde lei, fără TVA, la Ministerul Transporturilor. Între 2017 - 2021, s-au semnat contracte de 20 miliarde lei. Foarte important acest pas pentru că, dincolo de bornele din PNRR, dincolo de faptul că trebuie să terminăm toate aceste investiţii, nu putem construi autostrăzi fără a avea contracte la bază. Am convingerea că până la sfârşitul anului vom desemna câştigătorii şi pe celelalte 3 loturi, de la Bacău la Paşcani. Am cerut colegilor de la CNAIR să avem desemnaţi câştigătorii pe toate cele 13 loturi, de la Ploieşti la Paşcani", a declarat ministrul Sorin Grindeanu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a precizat că regiunea Moldovei va avea, după 30 ani de aşteptare, o autostradă.

„Ministerul Transporturilor a semnat, până acum, prin PNRR, contracte de 18 miliarde lei. Este o premieră pentru România şi pentru Ministerul Transporturilor. Numai astăzi s-au semnat contracte în valoare de 6,5 miliarde lei. Ieri, împreună cu toţi parlamentarii, ne-am asumat un buget al României în care, pentru prima oară, avem 7,2% prinşi la investiţii. Dacă se va menţine acest ritm, vom avea şi prima oară în România un buget cu 7,2% la investiţii, dar şi realizate. Cred că aici este marea provocare. Numai aşa putem depăşi crizele suprapuse şi să încercăm să combatem acest fenomen de inflaţie", a transmis Marcel Ciolacu.

Termenul de execuţie pentru cele 3 contracte semnate joi este de 30 luni.