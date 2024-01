Cum și-a escrocat colegii o polițistă din Craiova: „Mie mi se opreşte jumătate din salariu“

O angajată de la Poliția Locală Craiova și-a pus colegii să-i gireze mai multe împrumuturi, iar acum ei îi plătesc datoriile. Femeia spune că ar fi vorba, de fapt, de un ajutor reciproc.

Șapte angajați ai instituției și alți 4 oameni sunt disperați. Ca urmare a faptului că femeia nu și-a plătit ratele, oamenii spun că au ajuns să aibă popriri pe conturi, scrie Gazeta de Sud.

De teama că vor rămâne fără case, unii dintre ei și-ar fi vândut proprietățile. "A insistat să o girăm ca să-şi amenajeze casa, să bage gaze, să facă îmbunătăţiri. Am girat-o pentru trei împrumuturi. L-am târât şi pe soţul meu în situaţia asta, că am zis să o ajutăm. Acum plătim 4.000 de lei din pensie în fiecare lună. Ea s-a împrumutat la toate CAR-urile din oraş, în total a împrumutat peste 300 de milioane, cam aşa, mai are banca de 100 de milioane", spune nașa femeii.

"Am girat-o la vreo cinci CAR-uri. A profitat de buna credinţă a noastră. Ne-a minţit că închide un CAR şi că face altul, că îl închide pe altul. Degeaba spune ea că ne-a girat pe noi, pe mine m-a girat o singură dată pentru o sumă mică. (...) Pe unii ne-a dus la unele CAR-uri, pe alţii la alte CAR-uri. Noi, ulterior am aflat unii de alţii. Mie mi se opreşte jumătate din salariu. Am ajuns şi eu în imposibilitatea să-mi plătesc propriile credite. Eu la salariu mai iau 2.000 de lei. Vom merge în instanţă, am făcut demersurile necesare", spune un angajat al Poliţiei Locale care susţine că a fost escrocat de colega sa.

"Toţi suntem disperaţi. Din câte ştiu eu sunt 11 persoane de care a profitat, suntem şapte din cadrul Poliţiei Locale şi patru din afară. Eu sunt cea mai disperată, am o poprire de 2.150 de lei şi mai primesc în mână 1.700 de lei, în condiţiile în care cresc singură trei copii. (..) Ea spune că ne-a girat pe unii dintre noi, păi eu am girat-o la opt CAR-uri şi ea m-a girat o singură dată", se plânge o altă angajată a Poliţiei Locale Craiova.

Contactată de jurnaliștii de la Gazeta de Sud, femeia spune că ar fi vorba, de fapt, de un ajutor reciproc. "Ne-am girat între noi. Eu plătesc pentru ei. Din 2022 şi eu plătesc pentru alţii. Eu am plătit pentru o altă colegă şi câte 2.000 de lei, fapt pentru care m-am încurcat cu ale mele. Eu pot dovedi cu chitanţe. Eu i-am girat şi pe naşi. M-au dat şi în Parchet şi s-a dovedit că nu este adevărat ce susţin ei. Sunt o femeie singură care am fost încurcată de alte persoane. Eu nu am făcut asta intenţionat. Eu am plătit toată viaţa mea CAR-uri. Acum am ajuns într-o încurcătură din cauza unor persoane care m-au lăsat aşa. Eu nu am mai putut, am şi eu un singur venit. Eu am girat un coleg, el nu a plătit şi eu dau bani pentru el de anul trecut. Nu toată lumea este bine intenţionată. Să aibă toată lumea răbdare, aşa cum am şi eu“, a spus femeia acuzată.

Întrebat de situația din instituția pe care o conduce, directorul Poliției Locale Craiova nu a vrut să comenteze.