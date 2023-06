Criminalist, despre elevul ucigaș de la Craiova: „A premeditat totul. Numărul de pe tricou, 27, era chiar ziua crimei“ VIDEO

Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu nu crede că tânărul de 17 ani care a înjunghiat mortal o fată de 14 ani și a rănit grav un tânăr de 19 ani nu-și cunoștea victimele: „Când a fost prins, fața lui era calmă, zâmbea. Își făcuse damblaua“

Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu din Constanța spune că a studiat cazul de la Craiova și a citit toate materialele apărute în spațiul public despre tragedia din Grădina Botanică.

„În cariera mea am mai întâlnit astfel de cazuri. Mi-am format o părere. Nu cred în varianta că acest băiat nu o cunoștea pe fată, nu cred în varianta că a fost o întâmplare. Acest puști a premeditat totul.

Știți cum este situația aceasta? Ca atunci când criminalul este prins cu mortu-n casă, să spunem așa, își recunoaște fapta, spune în mare ce s-a întâmplat, dar vine și cu tot felul de minciuni. Că nu cunoștea victima, că a fost înjurat de mamă, că a fost provocat...

Asta încearcă acest băiat să facă acum: încearcă să scape mai ieftin, să scoată o pedeapsă cât mai mică", a declarat Liviu Chesnoiu în exclusivitate pentru Adevărul.

Psihologul criminalist a mai declarat că cei care anchetează cazul trebuie să afle tot adevărul, trebuie să stabilească motivul măcelului.

„Nu cred că nu era obsedat de acea fată. Nu cred că avea acel cuțit de vânătoare "uitat" prin rucsac... Sunt prea multe elemente care ne arată că nimic nu a fost întâmplător.

Ați văzut ce număr avea pe tricou? Era ziua crimei. Să fie o coincidență? Nu cred! A premeditat totul!

El a fiert în suc propriu, a venit în Grădina Botanică pregătit, cu o armă la el.

Trebuie aflat motivul real! Trebuie verificat tot ce avea prin telefon, imposibil să nu se stabilească adevărul“, a mai spus Chesnoiu.

SURSA VIDEO OLTENIA TV

Mergând pe aceeași idee, psihologul criminalist atrage atenție că fetele care ies dintr-o relație sau știu că un băiat este obsedat de ele, trebuie să fie învățate cum să prevină o tragedie.

„Când te desparți de fostul, trebuie să ai mare grijă. Nu te mai plimbi pe acolo pe unde te plimbai cu el, îți schimbi telefonul, îți schimbi ruta pe care mergi de obicei, stai departe și de anturajul lui, stai cât mai departe de orice ar avea legătură cu el măcar 6 luni de zile pentru că acel individ se poate răzbuna oricând pe tine și poate să-ți facă rău", a conchis Chesnoiu.

Revenind la adolescentul ucigaș, psihologul criminalist a comentat și momentul capturării acestuia.

„Când a fost prins, fața lui era calmă, zâmbea. Își făcuse damblaua. Un om care comite o crimă din întâmplare, cum spune el, nu are fața asta când este prins. Are o față disperată, este sub stare de șoc. El era liniștit, relaxat. A spus că îi pare rău că a omorât-o pe fată, dar pe băiat nu prea. Păi asta ce înseamnă? El pe acel băiat dorea să se răzbune, pe el dorea să-l omoare, pentru că pe el îl considera vinovat pentru situația în care se afla. Fața lui arăta că este mulțumit că l-a pedepsit“, a conchis psihologul Chesnoiu.