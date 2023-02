Acuzațiile unui polițist care a picat la interviu concursul de admitere în magistratură, deși la proba scrisă a fost cel mai bun

Acuzațiile vin din partea unui ofițer de poliție din Craiova care încearcă de opt ani să intre în magistratură. „Am luat cel mai mare punctaj. La interviu m-au întrebat dacă aș lua un cadou scump de la nașul meu, am răspuns ferm că nu și m-au picat". CSM nu a comentat deocamdată situația.

Mihai Călin Alexandru, tată a patru copii, este polițist din anul 2010 când a terminat Academia de Poliție. Din anul 2011 lucrează la Secția 6 din Craiova, la Investigații Criminale. Visul său este să devină procuror. De opt ani încearcă să intre în magistratură, însă nu a reușit.

„La început am crezut că este vorba de ghinion, dar ulterior mi-am dat seama că ceva este în neregula. Aveam cele mai mari note la probele de cunoștințe juridice, dar picam, de fiecare dată, interviul", povestește polițistul.

Răspunzi greșit, răspunzi corect... primești aceeași notă mică

Anul trecut, sesiunea iulie 2021 - martie 2022, Mihai Călin Alexandru a trimis un memoriu către plenul CSM în legătură cu concursul de admitere în care și-a exprimat punctul de vedere.

„Din păcate, acest examen nu este corect. La interviul din 2018, am avut aceeași speță de etică pe care am avut-o și în februarie 2022. Am avut speța cu postările pe Facebook (ale unui magistrat, n.a.). Dacă data trecută nu am studiat deontologie și am răspuns greșit că aș posta..., de data aceasta am studiat multă deontologie profesională, mi-am corectat toate greșelile din trecut și nu am făcut altele noi, știam că au fost excluși magistrați pentru postările de pe Facebook, am răspuns corect că nu aș posta și am motivat deontologic, dar stupoare, nota a fost aceeași 5... Ce să înțeleg din acest aspect?... Dacă atunci când ai răspuns greșit, ai luat o notă mică, 5, cum poți să iei tot o notă mică, de nepromovare și atunci când faci totul foarte bine? Cum poți să nu promovezi interviul când ești printre primul la juridic, ești apt psihologic și faci totul perfect la interviu? În ce constă în mod real evaluarea la interviu?", a întrebat polițistul în memoriul înaintat CSM.

Mihai Călin Alexandru spune că anul trecut, întâmplător sau nu, au fost declarați admiși candidați care au luat nota 6 la proba juridică, au fost pe locuri codașe, dar la interviu au luat 10 și au intrat în magistratură.

2023... „Ai lua un cadou scump de la nașul tău?"

Lucrurile nu s-au schimbat nici în 2023. Mihai Călin Alexandru a avut cel mai mare punctaj la probele juridice, a trecut toate celelalte probe, dar a picat iarăși interviul.

„Ai lua un cadou scump de la nașul tău? La interviul de pe 3.02.2023 asta a fost întrebarea pe care s-a pus accent. Am fost întrebat dacă aș pune naș un vechi prieten care este un prosper om de afaceri și dacă aș accepta un apartament scump cadou de nuntă de la acesta? Am răspuns ca l-aș pune naș doar dacă are o reputație foarte bună, adică nu aș pune naș pe cineva care are probleme de natură juridică, iar apartamentul scump nu aș putea sa-l iau cadou. Dacă nașul dorește să-mi ofere un cadou poate sa-mi ofere ceva simbolic. Am fost întrebat de ce nu accept acest apartament scump cadou întrucât doar eu și nașul am afla despre cadou... Am răspuns ca nu este un argument relevant că nu știu și alții, astfel sunt comise multe infracțiuni pentru că făptuitorii consideră că nu vor fi prinși și acest comportament clandestin nu ar fi demn de un magistrat... Deci, am răspuns ferm că nu aș primi acel cadou și... am picat. Ce să înțeleg? Dacă nu accepți cadouri foarte scumpe nu poți fi un bun magistrat? Ce trebuia să răspund ca să iau interviul?', a declarat Mihai Călin Alexandru.

Polițistul craiovean singurul în situația aceasta. Și alți 48 de candidați au obținut note mari la evaluările juridice, dar nu au trecut de interviu.

„Nu e nevoie de oameni integri și competenți. Ce nu înțelegeți?"

Mihai Călin Alexandru este și de lider de sindicat al polițiștilor din Craiova. Colegii săi știu cât de mult își dorește să ajungă procuror.

„Este foarte bine pregătit. Învăță foarte mult, se pregătește continuu, dar din păcate la noi nu se dorește asta. Tot ceea ce s-a întâmplat până acum demonstrează că în magistratura nu este nevoie de oameni bine pregătiți, nu e nevoie de oameni competenți pentru că unii se tem că noii intrați în sistem nu vor fi niște executanți dacă vor gândi prea mult, dacă sunt prea bine pregătiți. Nu e nevoie de oameni integri și competenți. Nu se doresc în sistem oameni bine pregătiți. Ce nu înțelegeți? Aș comenta mai mult, dar mai bine mă opresc aici", a declarat Sorin Preda, polițist.

Nu este prima data când la un concurs de admitere în magistratură se întâmpla asta. În ultimii ani, mai mulți candidați din țară au reclamat că la concursul de admitere în magistratură poate fi vorba de fraudă, iar prin proba „interviu" nu se face decât „triajul" candidaților.

Polițistul craiovean a declarat că va face contestație și va solicita promovarea interviului. Reprezentanții CSM nu au putut fi contacțați pentru a-și exprima punctul de vedere.