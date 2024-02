Teodosie, în ajun de Sinod: „Îl iubesc pe Patriarhul Daniel“. Armele secrete ale arhiepiscopului care vrea să ajungă mitropolit VIDEO

ÎPS Teodosie va fi judecat de Sfântul Sinod, joi, 29 februarie 2024, pentru actele de rebeliune comise public la adresa Patriarhiei Române. El i-a chemat la post și rugăciune colectivă pe credincioși, timp de trei zile, pentru a fi recunoscută Mitropolia Tomisului.

Înalt PreaSfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, se arată încrezător în judecata Sinodului Bisericii Ortodoxe Române (BOR), care va avea loc joi, 29 februarie 2024, la sediul Patriarhiei Române, la București.

Pentru a nu rata să-și transmită mesajul, ierarhul a devansat pentru marți seara, 27 februarie 2024, apariția la emisiunea săptămânală de la Radio Dobrogea (postul de radio al Arhiepiscopiei Tomisului), intitulată „Dialog duhovnicesc“, ce este difuzată joia.

El a oferit credincioșilor o mică lecție de istorie, legată de viața Sfinților Ioan Casian și Gherman, care au sfințit Dobrogea, alături de Sfântul Andrei, arătând motivele pentru care ar trebui recunoscută Mitropolia Tomisului.

Ierarhul consideră un semn bun faptul că judecata Sinodului este chiar în ziua praznicului Sfinților Ioan și Casian, sărbătorit de BOR la 29 februarie (sau 28 februarie în an nebisect). De ei se leagă vechimea credinței ortodoxe și a întemeierii monahismului în Dobrogea, numit de Teodosie „cel mai sfânt pământ“.

„Sfinții Ioan Casian și Gherman sunt pentru noi niște luceferi ai Dobrogei. Avem acești cuvioși pe care îi cinstim mai ales, Sfinții Ioan Casian și Gherman care au trăit mai mult împreună, în peșteră în călătoriile pe care le-au făcut, în Siria, Egipt, Palestina, la părinții cu care au stat de vorbă, ca să ia modele.

Dobrogea poartă aceste valori investimabile, de aceea este pământul acesta atât de sfânt. Sfântul Apostol Andrei a sfințit pământul acesta, care l-a chem și pe Sfântul Filip, concitadinul lui, ca să îl ajute, pentru că au întâlnit niște oameni atât de dornici de a duce o viață atât de frumoasă. Acești oameni au fost ospitalieri, de parcă îi așteptau pe apostoli.

De aceea, iată, avem doi apostoli, avem atâția sfinți și Dobrogea este sfințită și cunoscută în toată lumea. Noi ne-am învrednicit să aducem acest tazaur al Dobrogei de odinioară, din primul mileniu, avem o bibliotecă atât de frumoasă, cu tezaurul dobrogean și o academie tomitană aici. De aceea, Sfinții Ioan Casian și Gherman sunt luminători și vă îndemn să vă rugați. Eu voi sluji chiar mâine noapte, la Biserica Sf. Gherman din km 45, fiind hramul acolo”, a precizat arhiepiscopul Tomisului.

Pentru judecata de la Sinod: „Vă îndemn să vă rugați cu toții, să faceți acatistul”

ÎPS Teodosie a ținut să îi apropie și acum pe credincioși, când este chemat la judecata Sinodului.

„Duminică voi sluji la Mănăstirea Sf. Ioan Casian și vă îndemn să vă rugați cu toții, să faceți acatistul, să ne însoțească și pe noi ierarhii, la ședința Sfântului Sinod, pentru că orice ședință a Sf. Sinod este o sărbătoare și mă bucur că avem această ședință, să mă întâlnesc cu ierarhii, care suntem chemați de Dumnezeu la această demnitate și orice de câte ori mă întâlnesc cu ierarhii ne întărim, ne rugăm împreună și luăm hotărâri, zicem noi, sub oblăduirea Sfântului Duh, așa cum are rostul un Sinod, să ia hotărâri sub oblăduirea Sfântului Duh. Să fim fericiți că suntem locuitorii Dobrogei. Eu sunt venit din Bucovina aici și apoi am făcut un popas la București de 7 ani, de episcopat. Dar aici m-am altoit atât de mult, pentru că Dobrogea este pământul cel mai sfânt, pentru că are atâta zestre”, a mai spus Teodosie.

Arhiepiscopul Tomisului a ținut să îi transmită gânduri bune și Patriarhului Daniel, despre care a spus că îl iubește și îl respectă.

„Rugați-vă și frățiile voastre dobrogene pentru mine, rugați-vă și pentru întâi stătătorul Bisericii noastre, pentru preafericitul părinte Patriarh Daniel, pe care eu îl iubesc și îl respect, pentru toți membrii Sfântului Sinod, ca să avem credință curată și cuget bun și toate cele pe care le hotărâm să fie după voia lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tuturor celor care au ținut acest post, să îl ținem și în ziua de mâine. Iată, postul și rugăciunea sunt aripile sufletului și ne apropie de Dumnezeu. Să ne dea Dumnezeu ceea ce este mai de folos pentru noi, să ne lumineze și să ne întărească în credință. Iată, joi seara, voi face și acatistele și vineri voi fi la Catedrală, voi începe Sfânta Liturghie, și pentru că este 1 martie, voi avea și sfințirea apei și sâmbătă voi fi la Mănăstirea Călugăreni”, a adăugat Teodosie.