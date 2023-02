Scandal pe tema barăcilor pescărești de pe plajă: „Sunt acolo din 1943, au rezistat războiului, ocupației sovietice și lui Mazăre și sunt demolate de un liberal“

Poliția Locală a somat pescarii care au barăci pe plaja din Mamaia să le demoleze. Parlamentarul constănțean Bogdan Bola este revoltat pe decizia luată de administrația locală și dezvăluie că sectorul de plajă a fost intabulat abuziv.

Parlamentarul constănțean Bogdan Bola se teme că decizia Primăriei Constanța de a demola cele aproximativ 15 barăci pescărești de pe plajă are în spate un interes imobiliar.

Sectorul de nisip unde sunt trase bărcile pescărești a fost intabulat abuziv în timp ce Radu Mazăre era primarul Constanței, ca fiind în domeniul privat al orașului Constanța. Terenul a primit destinația de „curți și construcții“. În prezent, pe rolul instanțelor este un dosar în care ABADL se judecă pentru plajă cu Primăria Constanța.

Parte dinspre mare nu a fost scoasă la licitație niciodată de administratorul ei, respectiv ABADL. În cazul în care acest sector ar fi fost închiriat, pescarii nu mai aveau acces la apă.

Pentru prima dată însă, primarul liberal Vergil Chițac somează pescarii să demoleze construcțiile, iar administratorul plajei, conform unor surse din interiorul instituției, vrea să scoată la licitație sectorul de plajă respectiv.

„Această plajă, de unde dimineața devreme pleacă în larg bărcile pescarilor, ar sta mai bine, consideră probabil edilii noștri, în portofoliul imobiliar al vreunui privat. În alte țări, aceste activități tradiționale sunt protejate și promovate, fiind importante nu doar economic, dar și turistic sau cultural, ocupații făcând parte, în sine, din patrimoniul cultural material și imaterial al locului. Nu e și cazul Constanței, deoarece suntem anunțați de Primărie că, probabil, acest simbol al zonei va cădea victimă planurilor imobiliare girate de administrația locală în favoarea unor privați“, este de părere parlamentarul.

El spune că barăcile pescarilor din zona Pescărie Mamaia sunt acolo din 1943, au rezistat războiului, au rezistat ocupației sovietice, regimului comunist, dar au rezistat și în perioada în care la cârma orașului au fost Radu Mazăre și Decebal Făgădău. Din păcate, ele ar putea dispărea în timp ce la cârma orașului este un primar liberal.

La rândul său, avocatul Eduard Niță este de părere că „fiind o plajă, nu are ce căuta în domeniul public sau privat al localității deoarece plajele sunt în domeniul public al statului, fiind bunuri de interes național. Ba mai mult, conform legii, locul face oricum parte din zona de protecție a plajei și falezei care de drept prin efectul legii ține de domeniul public al Statului Român. Și poate nu știți sub ce destinație au intabulat ilegal autoritățile locale această plajă: sub destinația de curți și construcții, deși terenul pe care se află barăcile este la baza falezei și e constituit dintr-o acumulare de nisip și scoici, adică toate caracteristicile geologice și morfologice ale unei plaje“.