Pianistul Alex Pădureanu, fiul regretatei Cornelia Catanga, a contestat finala emisiunii X Factor de la Antena 1, câștigată de George Radu, aflat în echipa lui Marius Moga, în detrimentul solistului de operă Bogdan Mihai, din echipa lui Ștefan Bănică.

Marius Moga a mers în marea finală X Factor cu George Radu, Pantaleo Fabrizio Titto (Leo) și Florin Ciobanu, ȋn vreme ce Ştefan Bănică i-a trimis în lupta pentru marele premiu și trofeul X Factor pe Irina Serafimciuc, Ștefan Munteanu și Bogdan Mihai. Lor li s-au alăturat concurenții din categoria Deliei: Maia Fluture, Georgiana Costache și Diana Stănciuleasa, dar și trupele Sweet’n’Sour, Taking Back August și 4Strofa, din categoria lui Puya ȋn marea finală difuzată aseară, la Antena 1.

După o serie de dueluri-fulger, fiecare mentor a decis pe cine trimite la votul publicului, aseară, la Antena 1: Delia, pe Maia Fluture, Ştefan Bănică pe Bogdan Mihai, Marius Moga pe George Radu şi Puya pe fetele din trupa Sweet’n’Sour.

La finalul serii, George Radu a fost desemnat marele câștigător al trofeului X Factor 2025 şi al marelui premiu în valoare de 100.000 de Euro, însă decizia nu a mulțumit pe toată lumea.

Pianistul Alex Pădureanu, fiul Corneliei Catanga, a urmărit din America show-ul de la Antena 1 și s-a arătat consternat de rezultatul finalei de la X Factor. Acesta a condamnat jocurile de culise din competiția de la Antena 1 și îl consideră de departe învingător pe Bogdan Mihai, concurentul din echipa lui Ștefan Bănică, cel care a interpretat magistral piesa „Copacul” a lui Aurelian Andreescu.

„Am stat și eu întâmplător să mă uit puțin la X Factor la apariția fratelui meu Bogdan Mihai, o super mare voce și o mare valoare care a făcut fală României peste hotare cântând pe cele mai mari scene ale lumii, apreciat de cele mai mari staruri internaționale și totodată cântând cu ele. Eu, de obicei, nu prea mă uit la X Factor, deoarece nu mă interesează, una la mână. Doi la mână, nu am la ce să mă uit...În schimb, m-am uitat la apariția acestui om fenomenal, deoarece am vrut să vad reacția oamenilor... și, când spun reacția oamenilor, mă refer și la juriu.

(...) Acum, stau așa și mă gândesc, cum de nu a câștigat el X Factor?! Pentru că, de departe, a fost cea mai fenomenală prestație a lui față de toți! Cu toate că el nu este de X Factor... este făcut pentru marile scene lumii!”, a spus Alex Pădureanu, citat de Click!.ro.

„Oare de ce nu este pe bune”

„S-a văzut diferența fantastic de mare! Cu toate că el este mai mult cunoscut afară decât în România! Să cânți pe scenă alături de greii lumii, cum ar fi Placido Domingo sau Lara Fabian, nu este ușor! Trebuie să fii ales de Dumnezeu! Ceea ce am vazut mi-a lăsat un gust amar....oare de ce nu este pe bune?! Sau sunt alte aranjamente?!

În fine... Bogdan nu știu ce a fost în mintea ta de ai participat la această competiție, dar încă o dată ți-ai demonstrat valoarea! Și o spun cu toată responsabilitatea că România ar trebui să se mandrească cu tine, toți muzicienii și marii soliști de la noi din țara.Te iubesc și te prețuiesc și eu, și tatăl meu, Alex Pădureanu. YOU ARE THE VOICE!”, a fost mesajul transmis de fiul Corneliei Catanga, la finalul concursului de talente de la Antena 1.

Cine este George Radu, câștigătorul acestui sezon

În audiţiile X Factor, George Radu a fost revelaţia serii și a ridicat sala ȋn picioare cu o interpretare de senzaţie. Le-a mărturisit juraţilor că ȋși dorește ca muzica lui să ajungă pe toată planeta – e visul lui de când era mic.

Tatăl lui a fost cel care, la doar 4 ani, l-a așeazat prima oară la pian, ȋmpreună cu el, iar ulterior a realizat că muzica ȋnseamnă totul pentru el. A ȋnceput să ia lecţii de mic de pian, de chitară, iar mai apoi, cursuri de canto.

De-a lungul timpului a compus pentru alte persoane, iar la 23 de ani a luat decizia să se mute la București, pentru a fi mai aproape de ȋndeplinirea visului său.

„A fost un moment incredibil! Când am primit vestea, parcă nu-mi venea să cred, am simțit o bucurie imensă și o recunoștință din tot sufletul. Am sărbătorit aseară cu oamenii dragi mie și încă procesez tot ce s-a întâmplat. De acum, planul e clar. Mă închid în studio și muncesc și mai mult. Voi investi banii în mine, în muzica mea și în tot ce construiesc pentru viitor. Vă mulțumesc enorm tuturor pentru susținere!”, a dezvăluit George Radu.