Reacția președintelui CJ Constanța, filmat când înjura un polițist local: „Sunt și eu om”

Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța, a oferit primele explicații cu privire la imaginile în care înjură și amenință un polițist local din orașul Constanța.

Într-o conferință susținută la sediul Consiliului Județean, Mihai Lupu a spus că își cere scuze „pentru cuvintele spuse, mai ales că asta nu este imaginea mea.”

„La vremea respectivă, în 2021, era un Regulament în care accesul în zona Peninsulară era posibil doar pe bază de permis, iar eu mergeam spre casă. Neavând permisul de acces la mine, am prezentat legitimația de la Consiliul Județean și buletinul. Polițistul mi-a aruncat pur si simplu legitimația pe banchetă. Am răbufnit, că sunt și eu om. Da, am folosit cuvinte care nu fac parte din limbajul meu”, a declarat Mihai Lupu.

El a ținut să precizeze că incidentul s-a petrecut la ora 20.30, nu la ora 4.00 dimineața, așa cum apar prezentate în publicația Constanța.Info.

„Atitudinea agentului mi-a creat această răbufnire. Pe imagine apare ora 4.00 dimineața. Ele sunt editate tendențios. Comportamentul meu nu a fost demn de un președinte. Stau la câteva sute de metri și mi s-a îngrădit accesul la proprietatea mea”, a adăugat președintele CJ Constanța.

„Prostule, idiotule, cretinule”

Imaginile prezentate de presa locală ar fi filmate în data de 17 noiembrie 2021, în jurul orei 4.00, chiar de polițistul local care avea, la acea vreme, datoria de a nu permite accesul auto în acea zonă a orașului (doar accesul riveranilor era permis în acel moment).

”Vreau doar să-l duc acasă și plec, nu stau”, spune șoferul mașinii în care se afla Mihai Lupu. Deoarece autoturismul nu avea un permis de acces în zonă (zonă în care locuiește Mihai Lupu n.red.), polițistul local a refuzat.

Președintele Consiliului Județean Constanța l-a chemat pe agent la el, l-a întrebat cum îl cheamă, apoi discuția a degenerat.

”Prostule, idiotule, cretinule. Ești cel mai prost om pe care l-am văzut în viața ta", îi spune președintele CJ polițistului local.

Mihai Lupu l-a și amenințat pe agent: ”de mâine nu vei mai fi acolo”, ”săptămâna viitoare nu vei mai fi nimic, idiotule”.