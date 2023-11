Dumitru Bîltag, noul șef al IPJ Constanța, despre afirmațiile că ar sprijini clanuri interlope: „Nu am nimic pe suflet!“

Comisarul șef Dumitru Bîltag a fost împuternicit, pe o perioadă de șase luni, în funcția de inspector șef al IPJ Constanța, timp în care trebuie să implementeze noul proiect pilot al Poliției, prezentat de ministrul de Interne Cătălin Predoiu.

Noul inspector șef Cătălin Bîltag este detașat de la IPJ Ilfov, unde a deținut tot funcția de inspector șef după ce, anterior, a fost inspector şef al IPJ Mureş.

El a făcut primele declarații în conferința de presă de joi, 9 noiembrie 2023, în cadrul căreia a fost instalat oficial în funcție, de ministrul de Interne Cătălin Predoiu, dar și de secretarul de stat Bogdan Despescu (fost șef IPJ Constanța), în prezența șefului Poliție Române Benone Marian Matei.

Comisarul șef Bîltag a spus că este ofițer de carieră de 26 de ani și că mereu a fost un om corect și profesionist, după ce a fost întrebat cu privire la la informațiile din mass-media, conform cărora a fost prins în timp ce își conducea mașina cu 103 kilometri la oră, dar și că ar sprijini clanuri interlope dn Mureș.

„Am înțeles să îmi apăr dreptul constituțional și să intervin pentru aflarea adevărului și nu am dat în judecată instituția, ci acel act administrativ pe care instanța l-a și desființat că fiind netemeinic și nelegal”, a spus comisarul șef referitor la informația că ar fi condus depășind limita de viteză.

„De 26 de ani și jumătate sunt ofițer operativ, am deținut mai multe funcții de execuție, mi-am construit cariera cu profesionalism și atenție. Nu am nicio legătură cu persoane certate cu legea. Sunt singurul ofițer din Poliție care a condus la nivel teritorial timp de 10 ani, respectiv: BCCO Târgu Mureș, inspector șef timp de 7 ani, și Biroul de Operațiuni Speciale timp de 1 an și două luni. Am fost lovit de infracționalitate, m-am întâlnit cu diferite forme de manifestare a criminalității, să spui că aș putea să sprijin o activitate criminală este foarte mult. Nu am nimic pe suflet”, a afirmat noul inspector șef al IPJ Constanța.

Acesta a fost împuternicit pe o perioadă de 6 luni și spune că este convins că va performa, dar că munca se face în echipă și că nutrește convingerea că în Poliția Constanța sunt polițiști de nădejde.

Noul adjunct al IPJ Constanța este Daniel Ovidiu Cătană, detașat tot de la IPJ Mureș.

Întrebat de ce nu a desemnat un polițist constănțean, familiarizat cu problematica locală, să conducă instituția, ministrul Cătălin Predoiu a sugerat că nimeni nu și-a dorit acest lucru.

„M-am uitat la ce a reușit să facă domnul comisar-șef Bîltag în ultimele luni, la IPJ Ilfov. Nu poți porni la un astfel de proiect fără că persoana respectivă să își dorească, iar domnul comisar șef e o persoană care vrea să performeze. A abordat o serie de dosare cu foarte mult curaj și a reușit să obțină rezultate. Nu am reușit să găsim în cariera sa ceva care să pună la îndoială această decizie”, a declarat Cătălin Predoiu.