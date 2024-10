Palatul Regal din Mamaia, preluat de stat. Cum a fost lăsată să se degradeze bijuteria Reginei Maria

Fosta Vilă Regală Mamaia, monument istoric, va fi trecută în proprietatea statului și în administrarea Ministerului Culturii. Clădirea este într-o stare avansată de degradare.

„Încheiem cu o decizie importantă, pe care sper să o putem repeta mai des. Preluăm, în proprietatea statului, o clădire monument istoric, construită acum aproape 100 de ani şi acum abandonată. Este vorba de fosta Vilă Regală Mamaia, cunoscută drept Palatul Reginei Maria”, a anunţat premierul Ciolacu, înainte de şedinţa de Guvern de miercuri.

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din România au decis, în 2022, că Palatul Regal din Mamaia a fost privatizat ilegal, în anul 2003, şi că monumentul istoric se întoarce în patrimoniul statului român.

Cum a fost înstrăinat palatul-monument istoric

Decizia Curţii Supreme a validat hotărârea dată de Tribunalul Constanţa în anul 2020 prin care contractul de vânzare-cumpărare a fost anulat.

Deşi Palatul Regal din Mamaia a fost inclus în 1992 pe Lista monumentelor istorice, cu denumirea „Club Castel“, acest lucru n-a fost o piedică pentru vânzarea clădirii. În 2003, construcţia a fost înstrăinată către societatea „Light System“ SRL, contra sumei de aproximativ 850.000 de lei.

Jurnaliştii publicaţiei Info Sud-Est au descoperit că fostul director al SC Mamaia, Dan Lucian Victor, este finul lui Bartolomeu Finiş, un apropiat al fostului premier Adrian Năstase şi al tripletei Dorin Cocoş - Alexandru Bittner-Adrian Petrache.

Ultimul a devenit, după ceva ani, chiar proprietarul Palatului Regal. Ulterior, curtea palatului, în suprafaţă de aproximativ 1,5 hectare de teren, a fost vândută aceleiaşi firme de fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, cu 23 de euro/metrul pătrat.

În 2012, în urma unui incendiu puternic, mai bine de jumătate din clădire a fost distrusă.

După ce clădirea a fost lăsată să se degradeze, la sfârşitul anului 2018, ministrul Culturii, George Ivaşcu a cerut în instanţă anularea contractului de vânzare dintre SC Mamaia şi firma privată.

Regina Maria: Am clădit-o pe nisipurile ţărmului întins

Reşedinţa regală de la Mamaia a fost construită între anii 1924 – 1927 după planurile arhitectului italian Mario Stoppa, iar ulterior decorată de Regina Maria cu mobilier personalizat pentru fiecare cameră, spune istoricul Delia Cornea, de la Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa.

Vorbind despre „Casele sale de vis“, Regina Maria amintea despre palat: „La Mamaia este de asemenea o căsuţă care poartă pecetea mea. Se găseşte pe aceleaşi locuri cu o casă mult mai puternică pe care eu şi regele am clădit-o pe nisipurile ţărmului întins aşa kilometri şi kilometri, care ne-a dat totdeauna la toţi o mare bucurie. Dar soarta a vrut ca regele să locuiască o singură dată în această casă, şi să o locuiesc singură. Ajunsese prea mare pentru mine, era o casă care trebuia umplută. Am dat-o mamei regelui. Amintindu-mi de propria-mi dorinţă fierbinte să am ceva al meu, am dorit să aibă şi ea o casă netăgăduit a ei. Aşa a trecut casa în stăpânirea ei, iar eu am luat pentru mine micul adaus pe care îl pregătisem lui Mihai", povestea regina României.

Ultima vizită a lui Ferdinand la Mamaia a avut loc în mai 1927, prilej cu care a inspectat şi stadiul lucrărilor.

Moartea sa survenită în vara aceluiaşi an, la 20 iulie 1927, a făcut ca Palatul Regal să nu fi fost locuit de regele României Mari.