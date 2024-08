Inovație în real estate, iată criteriile după care să îți dai seama dacă o clădire este construită cu responsabilitate

Când vine vorba despre construcții noi, devine din ce în ce mai important și felul în care se va transforma comunitatea și cum sunt integrate acestea în peisajul urban, dar și impactul pe care îl au asupra calității vieții de zi de zi. Dincolo de aspectul exterior al clădirilor, devin tot mai importante și alte atribute ale imobilelor, cum ar fi impactul pe care îl au asupra mediului sau calitatea și tipul materialelor folosite. Aceste atribute contează mai ales în cazul spațiilor în care poate avea acces orice membru al comunității, cum ar fi zonele de birouri sau comerciale, iar pentru a sigura cele mai înalte standarde de calitate, au fost dezvoltate mai multe seturi de bune practici în industrie și certificări care se bazează pe criterii obiective.

Ansamblul Iulius Town Timisoara

O astfel de certificare este LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), un sistem dezvoltat de U.S. Green Building Council (USGBC), care oferă un cadru pentru evaluarea clădirilor durabile, eficiente din punct de vedere energetic și prietenoase cu mediul.

În România, IULIUS, un dezvoltator cu experiență de peste 20 de ani în real estate și cunoscut pentru proiectele sale de tip mixed-use, a obținut pentru clădirile sale (office, dar și pentru mall-uri) din Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava certificarea LEED, care subliniază angajamentul său față de sustenabilitate și inovație. Unul dintre obiectivele sale de mediu este reducerea amprentei de carbon, care poate fi realizat prin optimizarea utilizării resurselor, aplicarea măsurilor specifice de eficiență energetică și prin proiectarea clădirilor verzi.

Iulius Gardens - Cluj-Napoca

Așadar, trebuie să înțelegem cum arată proiectele IULIUS prin prisma acestui sistem de evaluare, mai ales în contextul viitorului proiect mixed-use pe care IULIUS urmează să-l dezvolte în Constanța, acolo unde, pe o suprafață de 38 ha, va oferi comunității atât funcțiuni variate pentru relaxare, cultură, divertisment, locuri de joacă, spații de retail și un pol business regional, cât și spații verzi.

Certificarea LEED este acordată clădirilor care demonstrează o atenție deosebită față de mediul înconjurător, pe baza următoarelor criterii:

Sustenabilitatea amplasamentului este un indicator esențial în certificarea LEED, având rol în evaluarea impactului ecologic al unui proiect încă din faza de planificare. Totodată, importante sunt și investițiile în infrastructură, iar IULIUS a investit 130 de milioane de euro în soluții pentru conectivitate, infrastructură și mobilitate alternativă în proiectele sale. Un exemplu în acest sens sunt cei 650 de metri de piste de biciclete amenajate în zona Palas Campus și date în folosință odată cu inaugurarea proiectului în 2023 și noua arteră construită în centrul orașului. Mai mult, tot pentru Palas Iași, datorită impactului pozitiv asupra comunității și caracterului integrat al proiectului, IULIUS a obținut certificarea LEED for Neighborhood, evaluare care promovează dezvoltarea unor cartiere sau comunități mai durabile și bine conectate.

Palas Campus - Palas Iasi - connection

Eficiența consumului de apă reflectă angajamentul unui proiect față de gestionarea responsabilă a resurselor de apă, evaluând utilizarea eficientă a apei atât în interiorul clădirii, cât și în exterior, punând accent pe irigații și gestionarea apelor pluviale. De exemplu, clădirea United Business Center 0 din Iulius Town, certificată LEED în 2023, a reușit să reducă consumul de apă cu 40% și să folosească apa pluvială pentru irigarea spațiilor verzi din grădina urbană din proximitatea clădirii. De asemenea, cea mai mare clădire de birouri din România – Palas Campus Iași – a primit și certificarea EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies – Excelență în proiectare pentru o eficiență crescută), pentru o reducere previzionată de minimum 40% a consumului de energie și apă, comparativ cu o clădire similară standard.

Reducerea consumului de energie este un alt criteriu care se concentrează pe promovarea surselor de energie regenerabilă și îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor. În acest sens, cu o investiție de peste 3,5 milioane de euro, IULIUS a montat panouri fotovoltaice pe toate clădirile din portofoliu, fapt ce a condus la optimizarea performanței energetice a acestora și a producției de energie regenerabilă.

Materialele de construcție și resursele sunt alți indicatori luați în calcul pentru certificările LEED deoarece acestea trebuie să fie prietenoase cu mediul. În toate proiectele sale, IULIUS folosește materiale și resurse regenerabile, cu impact minim asupra mediului, astfel că a primit un punctaj foarte bun pentru aceste categorii.

Calitatea mediului interior este un criteriu cu un impact semnificativ asupra sănătății și confortului oamenilor, concentrându-se pe aspecte precum calitatea aerului, iluminarea naturală, confortul termic și acustic și accesul la peisaje exterioare. De exemplu, clădirile construite de IULIUS sunt proiectate pentru a oferi spații extinse, cu un grad ridicat de lumină naturală obținut prin implementarea fațadelor din sticlă special tratate pentru eficiență termică. În plus, proiectele mixed-use ale IULIUS includ ample spații verzi care le permit angajaților să se bucure oricând de o pauză în parc sau chiar de un „birou” în aer liber.

Palas Campus

Pe lângă aceste cinci criterii, mai sunt: inovația în design, care recompensează strategiile și tehnologiile ce aduc un aport semnificativ la sustenabilitate și performanță și prioritățile regionale, care abordează problemele specifice regiunii în care se află.

Portofoliul de „clădiri verzi” al IULIUS, certificate în acest sens, demonstrează angajamentul dezvoltatorului față de construirea sustenabilă, care creează un impact pozitiv asupra mediului și comunității. Fie că se concentrează pe reducerea consumului de apă, pe performanța energetică, pe utilizarea materialelor reciclate sau pe îmbunătățirea conectivității, proiectele dezvoltate de IULIUS sunt concepute pentru a fi cât mai sustenabile și mai integrate.

Astfel, prin prisma portofoliului IULIUS de clădiri certificate LEED, proiectul mixed-use ce urmează să fie construit în Constanța va fi unul sustenabil, construit pe baza angajamentul față de cele mai bune practici în domeniu, cât și față de integrarea armonioasă a ansamblului în comunitatea locală.