În ce stadiu sunt lucrările pentru modernizarea rețelei de termoficare a municipiului Constanța

Municipiul Constanța urmează să aibă o nouă centrală de termoficare, fără emisii, și o rețea de transport și distribuție a agentului termic modernă.

Din 1970, când s-au pus bazele unei sistem de termoficare pregătit pentru extinderea orașului, în municipiul Constanta nu s-au mai făcut investiții, iar pierderile generate de deficiențele sistemului au fost resimțite de cetățeni, susține edilul din Constanța.

"După ce am finalizat etapa unu în care s-a schimbat tubulatura cu diametre mari, pierderile s-au redus la jumătate, iar prețul gigacaloriei a scăzut la 1284 de lei și la populație prețul a fost redus la 350. (..) Am ales să refacem cu bani europeni rețelele de conducte de termie și să construim o centrală termo-electrică nouă cu emisii aproape de zero", a explicat Vergil Chițac.

Edilul menționează că reabilitarea și modernizarea sistemului de termoficare se face în 6 etape. În prima etapă au fost modernizați 21 de km de conducte și breteaua de legătură dintre cele două magistrale. A doua, realizată în proporție de 45%, presupune înlocuirea a 12,7 km traseu de rețea termică primară, 25,4 km de conducte din magistrala II, iar etapa a treia este realizată 75% (reabilitarea conducte primare și secundare).

Celelalte trei etape presupun, de asemenea, înlocuirea unor conducte, însă sunt fie în faza incipientă după depunerea documentațiilor pentru finanțare ori după semnarea contractelor.

Centrala Electrică de Termoficare „CET Palas” a fost preluată în domeniul public al municipiului Constanța la 1 august 2023, urmând a funcționa până la finalizarea noii centrale.

"Noua Centrală lucrează în regim de cogenerare așa că are în componență și un sistem care va produce energie electrică, 50 MW. Investiția este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și va avea implicații pozitive în viața orașului", a explicat edilul, dând exemplu reducerea costurilor, sporirea confortului sau efectele asupra mediului.

Proiectul are o valoare de 138,3 milioane de euro cu tot cu TVA fonduri nerambursabile plus, iar termenul de finalizare este 13.12.2025.