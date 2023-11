Efectele devastatoare ale ciclonului Frederico, cea mai mare furtună care a „măturat” litoralul românesc FOTO

Bilanțul ciclonului Frederico de la sfârșitul săptămânii trecute este cumplit: autoritățile încă intervin în zonele de pe litoral devastate de cea mai puternică furtună înregistrată în ultimul deceniu pe litoralul românesc al Mării Negre

Trei coduri roșii, de ploaie și vânt, au fost date de meteorologi pentru Ciclonul Frederico, care a lovit cu putere județul Constanța: două de vânt și unul de ploaie torențială. A fost o furtună teribilă și numai o minune a făcut ca nimeni să nu fie rănit în cele peste 18 ore de urgie: vântul a atins 110 kilometri la oră, iar valurile mării au avut înălțimi de până la nouă metri, comparabile cu o clădire de două etaje.

Cum s-a format ciclonul

Specialiștii meteorologi și climatologi au urmărit fenomenul cu îngrijorare.

„S-a înregistrat o scădere bruscă a presiunii, în contextul evoluției în bazinul vestic al Mării Negre al unui ciclon și așa s-a ajuns la asemenea efecte. Cicloanele sunt fenomene obișnuite în Marea Neagră, se manifestă prin furtuni mari, însă nu neapărat de o asemenea intensitate”, a afirmat Mia Mirabela Stamate, șefa Serviciului Prognoze din cadrul Centrului Regional de Meteorologie Dobrogea.

Specialistul a mai spus că o furtună comparabilă celei din 18 și 19 noiembrie, dar nu la fel de puternică, a fost înregistrată în 22 și 24 ianuarie 2004. La fel de neobișnuită a fost și iarna anului 2012, când Marea Neagră, deși sărată, a înghețat la temperaturi neobișnuit de scăzute pentru litoral: minus 18 grade.

„De regulă, în zona Mării Negre apar intensificări ale vântului, așa că nu putem afirma, cu certitudine, dacă vom mai avea sau nu, în viitorul apropiat, de-a face cu un fenomen de o asemenea intensitate”, spune șefa serviciului de prognoze.

Localități devastate

Autoritățile încă fac bilanțul prăpădului lăsat în urmă de ciclon și încă intervin acolo unde mai sunt copaci în pericol de de cădere, stâlpi de energie electrică distruși sau bucăți din acoperișuri prăbușite. Pagubele nu pot fi deocamdată calculate.

„Peste 400 de pompieri au intervenit până acum executând 532 de misiuni pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice. Vorbim despre 242 de copaci degajați, 60 de autoturisme avariate de crengi și de copaci, 25 de stâlpi de electricitate prăbușiți, 50 de acoperișuri dislocate de vânt, patru țevi de gaz fisurate, o canalizare care refula apă, 128 de cazuri medicale și 13 incediu”, a declarat Ana Maria Stoica, purtător de cuvânt al ISU Dobrogea. În total au fost peste 1.000 de apeluri la 112 primite după efectele devastatoare ale furtunii.

Cea mai gravă situație s-a înregistrat în cartierul constănțean Faleză Nord. Podul unui bloc a fost smuls de ciclon, pe o suprafață de 400 de metri pătrați și s-a prăbușit peste un loc de joacă, pe care l-a strivit efectiv. Bucăți uriașe din acoperiș s-au împrăștiat prin tot parcul, spărgând geamurile de la parterul blocului și blocând accesul în imobil și avariind trei autoturisme. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

„Eram exact în balcon, la parterm când am auzit o bufnitură puternică. Inițial, nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat, dar când am deschis geamul am văzut acoperișul căzut. Am ieșit imediat, cu alți vecini, să vedem mai întâi dacă este cineva rănit, de asta ne-a fost cel mai frică, să nu fie cineva prins sub acoperiș”, a declarat Andrei Neagu, locatar în blocul afectat.

Acum, locatarii trebuie să scoată bani din buzunar pentru a repara întreg acoperișul, pentru și cel rămas pe bloc stă să cadă la primul vânt mai puternic.

Ambarcațiuni scufundate

Proprietarii ambarcațiunilor din Portul Tomis își numără pagubele. Deși bazinul este protejat de dig împotriva furtunii, un velier și 15 bărci s-au scufundat în portul de agrement din cauza valurilor. Pescarii spun că nu au mai văzut niciodată ca furtuna să lovească portul, deși unii sunt pescari de o viață întreagă.

„Încercăm să le scoatem acum, ne ajutăm unul pe altul, ce să facem? Le aducem cât mai aproape de suprafață cu macaraua, cu pârghiile, apoi încet - încet, cu motopompe, cu căldări scoatem apa din ele. Nici nouă nu ne vine să credem că s-a putut întâmpla așa ceva și doar am mai trecut prin furtuni. Degeaba am ancorat și legat bărcile, tot s-au scufundat”, a declarat Florin Iorga, pescar.

Plaje spălate de valuri

Vântul deosebit de puternic a scos marea din matcă, iar valurile au măturat plajele. Faleza din Năvodari a fost inundată, însă cea mai afectată a fost stațiunea Vama Veche. Practic valurile au ajuns până în stradă, devastând un cunoscut beach bar de pe plajă, căruia i-au smuls panourile de protecție și au distrus toate bunurile care se aflau depozitate în interior.

Apa furioasă a dezgropat cablurile de alimentare ale beach barurilor din nisip, care acum sunt împrăștiate pe plajă și a intrat în curți de unde a scos toate deșeurile care acoperă acum nisipul, alcătuind o imagine deplorabilă.

Și plaja din Costinești a fost devastată de valuri de câțiva metri, iar în Eforie, deși vorbim de o plajă lată de 100 de metri, vântul a smuls panourile de protecție și le-a târăt în până în mare.

În continuare, zeci de localități din județul Constanța nu au energie electrică sau apă potabilă din cauza furtunii de cod roșu de la sfârșitul săptămânii.