Wizz Air se joacă cu nervii clienților. Cum să eviți experiența unui medic clujean rămas fără loc

Pornind de la „surpriza” unui medic clujean care a rămas fără loc la cursa Wizz Air pe care o plătise, „Adevărul” a încercat să afle politica acestei companii de overbooking și situația zborurilor anulate.

George Ungureanu, un medic neurochirurg din Cluj-Napoca, s-a trezit că a rămas fără loc în cursa Wizz Air, din 10 septembrie, care trebuia să-l ducă la Barcelona pentru un training la un spital de top.

„Când mi-am cumpărat biletul am bifat și opțiunile bagaj de cală, priority boarding și check-in la aeroport. Am dat niște bani în plus și mi-am luat toate opțiunile acestea în ideea de a nu avea surprize”, povestește medicul pentru „Adevărul”.

Ajuns la aeroport cu circa două ore și jumătate înainte, pentru a fi sigur că ajunge la destinație, are o surpriză: a rămas fără loc. I s-a explicat că Wizz Air a făcut overbooking, adică a vândut mai multe bilete decât locuri: „Doamna mi-a spus că urmează să mi se dea un bilet de avion fără loc, eu trebuie să mă duc să aștept la poarta de îmbarcare. Și dacă cumva altcineva nu se prezintă la zbor, locul lui îmi revine mie. Mi se va da mie sigur? Nimeni nu știe, deoarece evident că sunt mai multe persoane care sunt „overbooked”. Cine o să tragă la sorți cine zboară sau nu? Nimeni nu știe”.

Compania a anunțat o întârziere de două și apoi de patru ore. I s-a spus că dacă nu așteaptă până la îmbarcare, pierde biletul de avion și banii, fiindcă nu a fost acolo în eventualitatea în care ar fi aparut un loc.

Dacă nu știi engleză, nu ai cu cine vorbi

A încercat să afle mai multe la linia de asistență telefonică ce costa 1,19 euro/minut. După 8 minute de așteptare și 6 minute de conversație cu un angajat Wizz Air care nu vorbea română a aflat ce știa deja: nu are loc în avion.

„Eu am vorbit în engleză cu el, dar mă îndoiesc că toți cei care au nevoie de asistență știu engleza. În plus, ce fac cei care sună de pe o cartelă prepay? Wizz Air nu are niciun angajat la aeroport. E o lipsă de respect”, a spus el.

A mai aflat că nu e politica Wizz să-i anunțe pe pasagerii care rămân fără loc. După circa 7 ore de așteptare, George a reușit să prindă un loc în avion, deoarece cineva renunțase. Astfel, el a renunțat să dea în judecată compania aeriană, dar își va cere despăgubirea de 250 de euro pe care Wizz Air o datorează întrucât cursa a întârziat mai mult de 3 ore.

Cum să faci să nu te trezești că rămâi fără loc

George Ungureanu a aflat de la o angajată de la Aeroport că în ziua respectivă cel puțin 50 de pasageri au fost întorși fiindcă erau „overbooked” la Wizz Air pe alte zboruri. Situații similare au fost expuse în presă.

„Adevărul” a întrebat Wizz Air dacă există o soluție pentru a evita să fim victimele overbooking-ului. Nu ni s-a răspuns oficial. „Pontul” pe care l-am primit, off the record, a fost că lucrul pe care-l poți face pentru a-ți securiza locul este să-ți faci check-in-ul online cât mai repede. Cei care rămân fără locuri sunt ultimii pasageri care fac formalitățile de check-in.

La întrebarea despre politica overbooking Wizz în România, ni s-a răspuns: „În conformitate cu practica internațională a industriei aeriene și cu legislația aplicabilă privind protecția consumatorilor, Wizz Air permite overbookingul într-o măsură foarte mică pe rutele sale cele mai populare pentru a permite mai multor pasageri să călătorească în ​​cazul în care locurile pasagerilor care nu se prezintă la zbor rămân libere. În situația extrem de puțin probabilă în care toți pasagerii se prezintă, voluntarilor li se oferă opțiuni de a călători mai târziu sau ultimii pasageri care fac formalitățile de check-in sunt reprogramați pentru următorul zbor și compensați conform legislației privind drepturile pasagerilor”.

„Adevărul” a întrebat și numărul la care se pot obține informații. Pe site-ul wizzair.com/ro, este dat numărul- 0900 310 020, cu taxă de 1,19 euro/minut, în limba română, însă după apel am fost informați că numărul este incorect. În răspunsul de la Wizz am primit un număr cu tarif normal - 0040 312 294 796 la care vor fi tratate doar solicitările speciale. Într-adevăr aici ni s-a răspuns în limba română.

Wizz Air nu vorbește despre zborurile anulate

Pe lângă overbooking, Wizz Air, la fel ca și alte companii aeriene, s-a confruntat cu anularea unor zboruri. Spre deosebire de alte companii – de exemplu Blue Air, care a fost amendată, în iulie, cu 2 milioane de euro pentru curse anulate, compania maghiară nu a fost sancționată deoarece nu are sediul în România.

„Adevărul” a mai solicitat și numărul de zboruri anulate în ultimele trei luni și explicațiile acestui fenomen. Nu a existat un răspuns oficial, ci doar neoficial, s-a spus scurt că „Wizz Air nu vorbește despre zborurile anulate”.

Într-un articol din 12 iulie 2022, pe site-ul BoardingPass.ro se arată că, potrivit datelor din sitemul de rezervări, în iulie, august și septembrie, compania a anulat aproximativ 700 de zboruri în România.

Cum poți obține asistență de la Wizz Air

Într-un răspuns pentru „Adevărul”, reprezentanții Wizz Air au arătat că pasagerii pot obține asistență în mai multe moduri:

„La fața locului, de la agenții de handling parteneri din aeroport, ei reprezintă compania în relația cu pasagerii

Paginile cu informații de pe website-ul wizzair.com

Funcția de chatbot/livechat de pe websiteul wizzair.com sau din aplicația WIZZ pentru mobil

Call centerul companiei – prin utilizarea numerelor de telefon speciale pentru situații neprevăzute, cu tarif normal, specifice fiecărei țări, în funcție de locul de unde sună clienții - https://wizzair.com/ro-ro/informatii-si-servicii/informatii-calatorie/asistenta-speciala - numărul pentru România este 0040 312 294 796 (de avut în vedere că la acest număr vor fi tratate doar solicitările speciale)”.