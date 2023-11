Se conturează Facultatea de Medicină de la UBB: parteneriat strategic între UBBMed și Spitalul Județean din Sfântu Gheorghe

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) și Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe (Covasna) au încheiat un parteneriat strategic care vizează derularea unor activități academice, în principal de cercetare-dezvoltare-inovare și educaționale.

Parteneriatul dintre instituțiile din Cluj și Covasna urmărește dezvoltarea activităților academice în zona medicală, în direcția strategiei lansate prin programul UBBMed al UBB, încheiat în această săptămână, și va cuprinde activități de cercetare științifică, activități de educație, de furnizare a unor servicii de specialitate, dar și alte activități care vor fi agreate prin acorduri punctuale.

„UBBMed e o direcție pe care ne-am asumat-o în sensul deschiderii către un domeniu important, necesar unei universități de tip „world-class” cum este UBB și pe care marile universități ale lumii îl abordează și îl integrează. Urăm Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe bun venit în familia UBBMed, alături de alte mari infrastructuri clinice din Cluj-Napoca și din orașele unde este prezentă UBB (inclusiv infrastructuri clinice din capitală). Intrarea în familia UBBMed înseamnă acces la resursele UBB – tehnologie, infrastructură, granturi, studenți, rețele naționale/internaționale etc. -, într-o logica „win-win”, declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

Rectorul UBB a deschis o discuție publică în luna august, când România a rămas fără nicio universitate în primele 1.000 de poziții din clasamentul internațional Shanghai (ARWU), în condițiile în care, în ultimii trei ani, UBB a fost singura universitate care a reprezentat țara noastră în acest top - cu privire la un proces de unificare a universităților după model francez, pentru o mai bună clasare în topurile internaționale.

David a explicat faptul că pentru a reveni în Topul Shanghai, UBB are nevoie de partea de cercetare biomedicală, deoarece în acest domeniu se publică foarte mult în acele publicații care contează pentru clasamentul amintit. El a susținut că astfel au reușit universități precum cea din Szeged (Ungaria) să intre în top - deoarece au componenta de medicină. Astfel, s-a conturat ideea unei unificări a UBB cu Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) din Cluj. Rectorul UMF, Anca Buzoianu, a respins din start ideea unificării celor două universități.

În acest context, a apărut declarația coordonatorului programului UBB Med al Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, prof.univ.dr. Răzvan Cherecheș, care a susținut nu exclude posibilitatea înființării unei facultăți de medicină la UBB, care să ducă la creșterea volumului și calității cercetării din domeniul bio-medical și al bio-tehnologiilor.

Daniel David a declarat, zilele trecute, la Reporter Medical că în cazul în care Universitatea de Medicină nu va accepta colaborarea, Universitatea Babeș-Bolyai își va dezvolta o componentă biomedicală proprie.

„Focalizarea noastă este pe aceste componente, pentru că ne interesează din zona biomedicală, în primul rând, publicațiile, citările, granturile. Temele din zona bio-medicală sunt extrem de interesante în știința internațională, care generează cele mai multe publicații, cele mai multe citări și sigur domeniul atrage foarte mulți bani prin granturi de cercetare”, a arătat rectorul.

Cea mai mare comunitate academică din România

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu cel mai complex profil academic din țară (prin numărul de programe și caracterul multicultural cu trei limbi academice oficiale: română, maghiară și germană), cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 442 de ani – 1581), reprezentând de asemenea cea mai mare comunitate academică din țară (cu peste 50.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe).

De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților.

În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.).

Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.