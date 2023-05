Mocăniță românească versus TGV african: de 10 ori mai rapid în Maroc. „Rușine celor care ne țin în Epoca de Piatră” VIDEO

Există trenuri de călători în România secolului XXI în care un tren are nevoie de șase ore ca să parcurgă 198 de kilometri. În Africa „înapoiată” există deja trenuri de mare viteză care pot depăși 300 de kilometri la oră. Culmea, liniile lor de cale ferată de mare viteză costă mai puțin decât cele ale noastre.

România este printre țările cu cea mai proastă infrastructură feroviară la nivel mondial, iar țări din Africa ne-au depășit deja de mult la acest capitol.

În România anului 2023, țară membră a Uniunii Europene și care ar fi putut beneficia de zeci de miliarde de euro de la Bruxelles ca să-și refacă infrastructura, dar nu a fost capabilă să-i acceseze, există trenuri de călători care circulă mai încet decât o făceau în urmă cu mai mult de un secol. Este și cazul trenurilor care fac legătura între Cluj și Sibiu, pe distanța de 198 de kilometri.

„Trenul face 198 de kilometri în aproape 6 ore. Deci mai puțin de 40 de kilometri la oră. O rușine! La fel și dacă mergi cu trenul de la Timișoara la Cluj. 300 de kilometri îi vei face în opt ore. Oare e normal?”, a comentat un internaut.

Altcineva s-a distrat după ce a observat că operatorul respectiv își face publicitate pe rețele sociale. „Să ai asemenea oferte și să le faci promovare... În ce țară trăim oare? Suntem ultimii în Europa, sigur printre ultimii și la nivel mondial. Și au primit peste o mie de like-uri”, a scris el.

Mocăniță românească VS. TGV marocan

A fost completat de altcineva, care a remarcat că în Africa există trenuri de mare viteză. „Am fost în vacanță acum doi ani în Maroc și am fost cu TGV. Nici nu mi-aș fi imaginat asta! Deci ei au TGV făcut de francezi unde trenul merge cu 300 de kilometri la oră, trece și prin deșert. Trenurile noastre merg de 10 ori mai încet. Cum e normal, ce fel de oameni ne conduc de 33 de ani și de ce nu iese nimeni în stradă pentru asta? Uniunea Europeană ne-ar fi dat bani să refacem măcar infrastructura feroviară, dar nu numai că nu i-am accesat, dar nu am luat nici banii pe care europenii voiau să ne dea pentru autostrăzi. Deci România, țară membră UE, are infrastructura mai proastă decât țări din Africa. Noi cu mocănițe, ăia cu TGV. Și nu din vina europenilor.”

Alt internaut și-a amintit că a parcurs distanța dintre București și Cluj în 15 ore, mai puțin de 500 de kilometri. „Am fost acum câțiva ani la Cluj, la Untold, și am făcut tâmpenia să iau trenul. Pe net scria că ajunge în 9 ore și jumătate. Mi s-a părut enorm, dar fiind cu mai mulți prieteni am zis că va trece cumva. Numai că, în realitate, am făcut aproape 15 ore. Cred că a oprit trenul de 7-8 ori între stații și aștepta... nu știu ce aștepta. Iar când mergea, mergea ca o mocăniță. Te puteai da jos și să faci puțin jogging, să alergi lângă tren puțin. Clar că nu ne-am mai întors cu trenul, bătaia de joc a fost prea mare. Rușine celor care ne țin în Evul Mediu. Și dacă ne uităm atenți, miniștrii Transporturilor au fost din toate partidele, inclusiv cele care azi se află-n opoziție”, a scris el.

Mai ieftin și mai rapid

Dacă România nu poate, nu știe sau nu vrea, deși au trecut mai bine de trei decenii de la Revoluție, o țară africană cum e Maroc a putut, a știut și a vrut. Marocanii și-au inaugurat prima linie de mare viteză în 2018. Pe distanța de 363 de kilometri care fac legătura între Tanger și Casablanca TGV-ul marocan face două ore și 10 minute. Pe această distanță, în iulie 2018, un tren de test a atins viteza record de 357 kilometri la oră.

Alte două proiecte de linie de mare viteză, Kenitra – Marrakech, pe 386 kilometri va costa 4,5 miliarde de euro, în timp ce linia Marrakesh – Agadir ar urma să cost 5,5 miliarde dolari. Conform oficialilor marocani, o linie ferată de mare viteză costă la ei sub 10 milioane de dolari pe kilometru. Prima linie a costat două miliarde de euro. Cum Maroc nu avea acești bani, a beneficiat de finanțare din Franţa (51%) şi Arabia Saudită, Kuweit şi emiratul Abu Dhabi, plus fonduri marocane.

Ca termen de comparație, România are proiecte mult mai puțin ambițioase, dar la prețuri mult mai mari. Spre exemplu, doar pentru electrificarea întregii magistrale de Cale Ferată Cluj-Oradea-Episcopia Bihor vom plăti 9,36 miliarde de lei, fără TVA, ceea ce înseamnă că în total vor fi plătiți mai mult de două miliarde de euro, cât a dat Maroc pe o linie de mare viteză.

La noi, e vorba însă doar de 166 de kilometri și nu de cale ferată de mare viteză, cum e cazul Marocului. În final, conform obiectivului, modernizarea ar permite creșterea vitezei trenurilor la 160 km/h pentru trenurile de pasageri și la 120 km/h pentru cele de marfă. Vestea bună este că banii vor veni prin PNRR.