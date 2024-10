Cum și-a găsit mașina un clujean, după ce a fost ridicată abuziv de pe o parcare cu abonament. Bărbatul a câștigat definitiv procesul cu Primăria

Un bărbat din Cluj-Napoca a câștigat definitiv un proces cu Primăria Cluj-Napoca ,după ce în iulie 2022 i s-a ridicat în mod abuziv mașina, deși e un loc de parcare plătit și avea impozitele achitate.

„Mașina era parcată pe strada Muncitorilor 20-22, pe loc de parcare achitat la Primăria Cluj-Napoca și mi-a fost ridicată. Era cu impozitul plătit, parcarea plătită. Am primit o citație pe un loc de parcare, m-am conformat și am mutat mașina. Citația se referea la faptul că mașina este abandonată și că nu are stăpân. M-am prezentat, am luat citația respectivă, am sunat la numărul respectiv spunând și semnalizând că sunt proprietarul mașinii și mașina este funcțională. La care mi s-a spus foarte persiflant că mașina este prăfuită. (…)După ce am discutat chestiile astea, eu mi-am mutat mașina pe un alt loc de parcare, în imediata apropiere a celui unde a fost citația. Loc de parcare care era a unui vecin, de la care am primit o hârtie cum că pot parca, pe durata concediului lui de o lună de zile. Bineînțeles, după câteva zile mașina mea a fost ridicată de pe acest nou loc de parcare”, a spus Horațiu, pentru cluj24.ro.

Ulterior, bărbatul și-a contactat avocata și a acționat în instanță Primăria Cluj-Napoca. Potrivit acestuia, în momentul în care i s-a ridicat mașina, nu a primit niciun act și nicio hârtie doveditoare care să ateste faptul că mașina îi este ridicată.

„Am trimis foarte multe mailuri la Primărie ca să aflu care este motivul pentru care îmi este ridicată mașina de pe un loc de parcare plătit și privat. După multe insistențe mi s-a trimis un proces-verbal, care de fapt nu era un proces-verbal. Primăria Cluj nu eliberează acte care pot fi contestate în judecată. (...)Am contestat în judecată acea dispoziție a primarului din 2 august 2022 și prin asta s-a câștigat procesul”, a explicat clujeanul.

Și-a găsit mașina vandalizată

În noiembrie 2023, bărbatul a câștigat în prima instanță la Tribunalul Cluj, iar în 4 aprilie 2024 Curtea de Apel a decis menținerea hotărârii atacată de Primărie, recursul fiind câștigat definitiv de Horațiu.

„Eu, în tot acest timp, nu mi-am văzut mașina. Nu mi-am dorit s-o ridic pentru că dacă mergeam și o ridicam, plăteam ridicarea mașinii. La o lună de zile de la ridicare, în 2022, am primit o înștiințare că autovehiculul va intra în posesia Primăriei, dacă nu va fi ridicat de către mine. Am râs și eu și avocata de acea nesimțire. Nici nu au verificat că există un proces pe rol pentru acea mașină și au trimis un act precum că autovehiculul va intra în posesia Primăriei”, a spus bărbatul.

După ce a aflat comunicarea deciziei finale a instantei de judecată, împreună cu avocata, bărbatul a mers să-și vadă mașina. A găsit-o vandalizată, deși era în custodia Primăriei.

„De pe stradă si de peste gard am observat masina si am constatat ca aceasta a fost vandalizată si, mai mult decât atât, este furat aparatul media de la interior, ușa soferului este deschisă, geamul șoferului este deschis, elemente exterioare ale caroseriei au fost furate iar emblemele de pe capota si portbagaj au fost si ele sustrase. Mentionez ca autoturismul se afla în custodia Primăriei Cluj-Napoca din momentul în care el a fost ridicat abuziv”, a spus Horațiu.