Cum a trecut de la Untold la Hristos. Confesiunile unui milionar: „Nu am murit de vreo 7 ori când clar trebuia să mor”

Sorin Gadola, fiul unuia dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România, a mărturisit într-un interviu cum a ajuns de la o viață dominată de haos și de abuz de alcool și alte substanțe, la o viață în care l-a găsit pe Dumnezeu.

Sorin Gadola, unul dintre fondatorii festivalului Untold, a fost condamnat, în 2019, la o amendă penală de 12.000 de lei pentru deţinere de droguri de risc fără drept pentru consum propriu în formă continuată.

„Inculpatul avea o dependenţă profundă faţă de consumul de canabis, însă s-a limitat la a consuma aceste droguri în spaţii private, respectiv cabanele sale (...), în prezenţa unor prieteni apropiaţi, dar a consumat droguri de risc cu o frecvenţă îngrijorătoare pentru starea sa de sănătate, pe o perioadă lungă de timp“, se arată în motivarea sentinţei.

La aproape 4 ani de la acel moment, viața fiului unuia dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România s-a schimbat radical. El a renunțat să se implice în festivalul Untold și și-a deschis un centru de sănătate și medicină integrativă unde se practică medicina bioelectromagnetică și biofizică.

Cu ajutorul acestui tip de tratamente, susține tânărul, a reușit să scape de boli cronice, alergii și boli autoimune, după ce, timp de 10 ani, a căutat soluții la doctori din toată Europa. În plus, Sorin postează pe Facebook clipuri în care dă sfaturi de viață sănătoasă urmăritorilor săi și poate fi văzut la conferințe pe teme religioase. Tânărul a mărturisit pentru Life.ro cum a reușit să schimbe viața haotică pe care o trăia.

„Mergeam înspre risipirea timpului, a creierului și a corpului nostru”

Gadola a povestit despre anturajul greșit pe care l-a avut în adolescență: „Un anturaj format din alți tineri care sufereau. Unii mai mult decât mine, alții mai puțin. Era drama în viața fiecăruia, ba că nu era înțeles, ba că avea căutări profunde, ba că se îndoia de tot ce îi oferea societatea. Aș spune că eram un grup în care împărțeam suferința. Sigur că nu o amelioram, că fără să ieșim din haos nu prea putem să spunem că reducem suferința, dar cumva eram mai înțeles, ne ascultam, făceam prostii împreună, și eram o familie, să zic așa. O familie care mergea înspre gropi, înspre risipirea timpului, a creierului și a corpului nostru.”

Tânărul a vorbit și despre modul în care l-au influențat banii, care spune el, „scot ce are omul mai rău”. Sorin este fiul unuia dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România, Ștefan Gadola, care a fodat compania EnergoBit, astfel că banii nu i-au lipsit niciodată.

„Banii sunt ieftini din păcate, în sensul că scot ce are omul mai rău, cu mine în frunte, zic. Eu prin asta am trecut și raportându-mă la bani și faimă, am ars aceste etape destul de repede. Cu ajutorul lui Dumnezeu, văd acum mai mult decât bani. Sigur că sunt necesari, ba chiar putem ajuta mult prin bani, însă ce am văzut este lucrul următor: niciodată nu se face un ajutor ușor decât dacă nu este superficial. Când vrei să ajuți cu adevărat un om este nevoie de ceva mult mai măreț decât banii. Este nevoie de timpul și energia ta. Și mai mult, de dragostea ta, de răbdare. Ultimele două sunt niște virtuți la care ajung foarte rar și mă rog la Dumnezeu să mai pot da dovadă de acestea. Acestea sunt valorile cu adevărat scumpe. Banii sunt ieftini”, a precizat Sorin.

Cum l-a găsit pe Dumnezeu

Întrebat dacă a avut momente în care a simțit că este la un pas de moarte, Sorin Gadola a susținut: „În numeroase situații. Conduceam cu mașina cu viteză sfidătoare față de viața mea și viețile altora. Nu am dorit să mai trăiesc și mi-am exprimat acest lucru în realitatea asta în foarte multe feluri. Multe nici nu pot fi spuse, dar da, de multe ori am crezut sau am dorit să fie „the end is near” (sfârșitul este aproape-nr)”.

Tânărul și-a făcut o descriere, foarte precisă, arătând că puterea i se „urcase la cap”. „(Eram -nr) sfidător față de societate, arogant față de valorile care contează cel mai mult și implicit superficial. Eram încântat că lumea mă admira, însă eram orbit să văd realitatea așa cum era. Eram un om căruia i se urcase la cap toată puterea în timp ce mi-a arătat Dumnezeu că „banii nu pot face totul”. Așa am intrat în probleme mari de sănătate pe care nu le-am mai putut rezolva decât după mult timp și complet diferit față de narațiunea societății. Vă dați seama că nu mai înțelegeam nimic. Mi-am rezolvat problema pe care societatea mi-a promis că nu mi-o pot rezolva, apoi problemele mari de sănătate și am început să înțeleg totul diferit.”

Foarte sincer, Sorin Gadola a povestit cum l-a găsit pe Dumnezeu. „A apărut prin faptul că nu am murit de vreo 7 ori când clar trebuia să mor. A apărut, cred în fiecare pas pe care îl făceam, dar eram prea mândru și arogant să îmi dau seama. Credeam că merit ca eu să nu mor, credeam că merit ca eu să mă vindec. După mult timp mi-am dat seama că Dumnezeu a fost cu mine în fiecare zi. Practic, în capul meu a apărut într-o seară când mi-am dat seama că trebuia să mor în multe ipostaze. Mi s-au derulat toate acestea prin fața ochilor, apoi am zis: „Incredibil cum de nu am pățit-o până acum. Ce să mai… este Dumnezeu.”