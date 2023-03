Capcana pe care și-au întins-o singuri meseriașii în construcții. „Deja o dăm în fantasme”

Imobiliarele încep să dea semne de oboseală, iar criza sistemului bancar din SUA și din Vestul Europei îi îndeamnă și pe români să fie tot mai prudenți când vine vorba de cheltuieli. Meseriașii care se ocupă de renovări au căzut în capcana prețurilor mari pe care le cer chiar ei și încep să nu mai aibă clienți.

Inflația galopantă și cererea imensă au dus prțurile la cote inimaginabile și i-au transformat pe meseriașii care lucrează în construcții într-o adevărată „castă”, la mare căutare. Iar unii dintre ei au profitat de situație și au ajuns să ceară sume tot mai mari și pentru lucrări elementare, ceea ce a atras nemulțumirea clienților. Există însă și reversul medaliei.

Prețurile foarte mari practicate de meseriași, plus criza care se profilează, îi determină însă de acum pe oameni să se gândească de două ori înainte de a apela la meseriași. Peste toate, umbra crizei începe să amenințe și construcțiile și imobiliarele.

Cel puțin asta susțin cei mai mulți dintre meseriașii care postează pe grupul de Facebook Construcții case și amenajări interioare și exterioare. Postarea unui dintre ei a devenit virală și a ridicat o problemă pe care mulți începuseră deja să și-o pună: în ce măsură s-a blocat deja piața construcțiilor și ce e de făcut.

„Nu mișcă nimic pe piață! Nimeni nu cumpără, nimeni nu vinde, nimeni nu mai are de muncă. Ce naiba se întâmplă?", este postarea respectică.

Ce cred românii

Iar mulți dintre colegii de breaslă i-au dat dreptate, în timp ce alții au susținut că prețurile piperate sunt pe deplin justificate și că, indiferent ce sume de bani ar pretinde, clienții sunt dispuși încă să plătească.

„Ar fi timpul să își revină toată lumea la normal și să nu mai exagereze cu prețurile, atunci ar fi și de muncă, s-ar și vinde și cumpăra”, a fost o opinie, contrazisă imediat de către altcineva. „Păi la prețurile astea din piață, cu inflația asta, cum ai vrea prețurile? Să îți muncească omul degeaba?"

Alții au căutat o explicație și au pornit de la prețurile scăpate de sub control ale energiei. „Totul pornește de la prețul energiei și combustibililor. De la asta prețul materialelor și apoi al manoperei. Veniturile nu țin pasul cu majorările astea și de aici consecința. Banii vor sta la ciorap și vom avea stagflație care e mai rea decât o inflație moderată”, avertizează alt membru al grupului.

Despre scumpirile materiei prime a vorbit și un producător de mobilă, membru activ pe acest grup. „Eu sunt producător de mobilă, toate materialele s-au scumpit exagerat față de acum un an, nu mai vorbesc față de acum doi ani, curentul s-a scumpit și el, gazul la fel, totul de aici pleacă, nu spun că mai sunt și care umflă prețurile exagerat, dar în mare parte se datorează scumpirii materiilor prime, nu putem lucra pe degeaba sau pe minus, nici mie nu-mi convine de prețul pe care îl dau clientului, știind că îl pierd din cauza prețului prea mare, dar nici degeaba nu pot lucra.”

Se vorbește și despre criză

Între timp, cineva a recunoscut că prețurile au crescut prea mult. De vină ar fi patronii unor firme de construcții și lăcomia lor. „Au urcat în cazul unora prețurile prea mult. Mult prea mult, chiar și pentru o firmă. După calculele patronului, ar trebui să iasă profit cu 3.000-5.000 euro la 6 angajați, după ce își plătește taxele. Acum serios, la o gresie normală (30x30) să ajungă metrul pătrat 160 RON, deja o dăm în fantasme”, a spus acesta. Imediat, o replică a venit: „Eu am pentru doi ani de muncă", s-a lăudat el.

„Meseria trebuie plătită, sunt de acord, dar prea de tot” și „Când se cer 200 lei pe m.p manoperă se lipsește omul de orice”, au fost alte două mesaje ale unor oameni care au înțeles că s-a mers prea departe cu umflatul prețurilor.

Altcineva a făcut apel la cifre pentru a demonstra că sectorul construcțiilor a intrat deja în criză: „S-a construit foarte mult în ultimii 15 ani, la ora asta piață este saturată de locuințe, spații de depozitare/ producție, spații comerciale, sectorul de construcții este la pământ pentru următorii 7-8 ani, aici în Europa este la fel, lucrările au scăzut anul acesta cu 75% față de 2022, iar ca și idee, peste 30% din PIB se învârtea doar în acest sector, să nu mai spun că 7 din 10 români, bărbați plecați din țară lucrează în acest sector.”

Pe aceeași idee au fost și alte postări: „Criza asta va ține mai bine de 2 ani, vor fi reașezări de prețuri, tranziția va fi grea pentru toată lumea” și „Dobânzi mari, lumea nu face credite, nu se vând apartamente. Inflație mare, se vând puține materiale, nu se mai construiesc case. E un început de criză. Cine mai are treabă, mai are din inerție, părerea mea. Nu lucrez în construcții! Anul trecut, am cumpărat un material care s-a scumpit în fiecare lună cu 10%. Cine lucrează bine, ieftin și fără țepe o să mai aibă de lucru.”