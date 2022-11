VIDEO Fântâni umplute cu cisterna de pompieri. Seceta face ravagii în Muntenia

Într-o comună din Buzău, localnicii s-au trezit cu fântânile goale. Disperaţi, oamenii au cerut ajutorul pompierilor, care le duc apă cu cisterna.

Temperaturile ca de vară din această perioadă sunt un dezastru mai ales pentru oamenii de la țară. Deşi suntem în luna noiembrie, în multe zone seceta este tot mai profundă.

Echipajele de pompieri de la ISU Buzău au aproape zilnic misiunea de a duce apă cu cisterna în satele comunei Scorțoasa. Chiar dacă își face loc cu greu pe ulițele înguste, cisterna de opt tone urcă până la cele mai izolate gospodării, unde pompierii sunt așteptați de săteni cu butoaiele pregătite la poartă.

Zilele trecute, a venit rândul satului Grabicina să primească ajutorul de la pompieri. „Problemă foarte mare cu apa; nu avem pentru animale, nu avem nici de băut. E foarte greu”, mărturisește Nicoleta Dobre, localnică din Scorțoasa.

Cisterna se oprește în dreptul gospodarilor care s-au înscris cu două, trei săptămâni înainte pe o listă întocmită la Primăria Scorțoasa. Sunt însă mulți săteni care află că pot primi apă abia când le intră mașina de pompieri pe uliță.

Strâng apă în orice recipient pe care-l găsesc în curte. „Avem opt mii de litri la un transport. Mai facem o cursă, ca să ajungă la toată lumea. Oamenii, când ne văd, ne mulțumesc”, declară Gabriel Agapie, pompier ISU Buzău.

Sătenii mai în putere pornesc cu gălețile în spate sau cu butoaie urcate în căruță spre mașina de pompieri, ca să ia apă și pentru vecinii mai bătrâni. „Foarte multe fântâni au secat, în jur de 45, verificate de noi, fiind fără apă. Nivelul apei în sol nu mai e la patru metri, e la 15 metri adâncime”, declară Tudor Socrate, consilier Primăria Scorțoasa.

Aproape toate fântânile din Grabicina au rămas fără apă, din cauza secetei. Multe puțuri au pământ uscat pe fund, iar acolo unde mai este puțină apă, ea nu este bună decât pentru animale.

Fântânile adânci, cu apă potabilă, sunt din ce în ce mai rare. „Băutură alcoolică are toată lumea pe aici. Apă, deloc. Eu mai am un pic de apă în puț, dar nivelul e scăzut și doar dimineața pot să aduc un pic cu găleata. Am vecini care au săpat gropi și nu au găsit deloc apă”, spune Nicolae Șolea.

Seceta provoacă necazuri în toate satele comunei Scorțoasa. După ce au verificat peste 60 de fântâni și bazine publice, autoritățile locale au constatat că sunt fără apă sau cu un nivel al apei extrem de scăzut un număr de 45 de fântâni și trei bazine publice de colectare.

„Acolo unde sunt bazine, depozităm în bazinele noastre. În celelalte sate, oamenii știu că nu este potabilă și au venit cu recipiente pentru depozitare”, precizează Vasile Săcuiu, primarul comunei Scorțoasa.

Buzău este unul dintre județele cele mai afectate de seceta pedologică. Nivelul apei din lacuri și bălți a scăzut cu până la doi metri. Grav este că unele albii au rămas fără pic de apă, așa cum este cazul lacului Amara.