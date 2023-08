Povestea a patru frați sărmani care au văzut marea doar la televizor. Pentru ei, vacanța înseamnă muncă în gospodărie VIDEO

Pentru cei mai mulți dintre copii, vacanța de vară înseamnă tabere școlare la munte și la mare, sejururi cu părinții pe litoral, în România sau peste hotare. Din păcate, sunt la fel de mulți și copiii pentru care pauza dintre anii de școală înseamnă mai mult timp pentru treburile din gospodărie, alături de părinți.

Cei patru copii ai familiei Moise, din localitatea buzoiană Cândești, nu au văzut marea decât la televizor. Nu ajung nici anul acesta și înțeleg de ce: părinții nu au destui bani pentru a le îndeplini acest vis.

Ștefănuț, Tudorel, Maria și Marian sunt micii membri ai familiei Moise, din localitatea buzoiană Cândești, alături de. Deși i-am vizitat într-o zi mohorâtă, i-am găsit pe toți la treabă, prin ogradă, împreună cu mama, Geanina, și cel mai bun prieten al lor, Mario.

„Mă ajută foarte mult. Copiii sunt ajutorul meu, pentru că s-au obișnuit de mici și știu ce trebuie să facă”, ne spune Geanina.

În gospodărie, fiecare dintre micuți are rostul lui. Pe Ștefănuț, băiatul cel mare, îl găsim în cușca în care îngrijește 13 porumbei. De când sunt în vacanță, copiii au mai mult timp să-și ajute părinții acolo unde este nevoie. Până și micuțul Tudorel are o sarcină clară, aceea de a hrăni pisicile. Maria, singura fată a familiei, are în grijă păsările.

În timp ce tatăl, meseriaș în construcții, este plecat la lucru ca să câștige bani, Marian și amicul lui, Mario, se încăpățânează să facă muncă de om mare. Zidesc bucătăria de vară pe care familia se chinuie de multă vreme să o ridice.

În timp ce majoritatea copiilor sunt deja în tabere sau excursii cu părinții, micuții familiei Moise se mulțumesc cu joaca în curte sau la poartă, cu prietenii, și câteva plimbări prin codrii din jurul satului. Râvnesc de mulți ani la o vacanță pe litoral, dar înțeleg că părinții lor nici anul acesta nu-și permit să le-o ofere. Frații Moise nu au văzut marea decât la televizor.

„Văd la televizor cum pleacă prin vacanțe, mai vorbesc cu colegii care îi anunță, eu am plecat, tu când pleci. Ei se simt un pic mai stânjeniți dar înțeleg situația. Vara, ne mai ajută la treburile casnice, stau la televizor, se mai plimbă cu bicicleta și cam ăsta e traseul lor în vacanță”, spune Geanina Moise, mama celor patru copii.

Familia Moise supraviețuiește cu un buget lunar de cel mult 4.000 de lei, din care mulți bani merg pe întreținerea copiilor și hrana lor. Alte cheltuieli sunt cu îngrijirea medicală a doi dintre copilași, unul cu deficiențe de auz, celălalt cu o tijă în picior. Niciun leu nu le rămâne să pună deoparte de la o lună la alta.