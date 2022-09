Potcovăria pe roți, afacerea de succes neobișnuită a unui român întors acasă după 10 ani de străinătate

Cornel Irimia, un buzoian de 30 de ani, potcovește cai. Și nu oricum, ci așa cum numai prin hergheliile din Occident se mai practică. Pentru a onora fără pic de întârziere toate comenzile, Cornel a transformat o dubă într-o potcovărie mobilă.

Am surprins atelierul mobil al tânărului potcovar la un centru de echitație din localitatea buzoiană Cândești. Celor cinci cai de aici, folosiți la cursuri de călărie de instructorul Bogdan Găbăroi, le-a venit timpul să primească noi seturi de potcoave care să le ofere confort, dar în primul rând să le mențină picioarele sănătoase.

„Cornel face parte dintr-o generație de meseriași care ar trebui să dea meseria mai departe pentru că acești copii care iubesc echitația au nevoie de cai cu potcoavele foarte bune”, spune spune Bogdan Găbăroi, instructor de călărie.

Pentru că e priceput, buzoianul este căutat de centre mari de echitație și de proprietarii de cai de rasă din toată țara. „Întotdeauna când mă sună proprietarii de cai, îi întreb ce fel de muncă prestează, pentru că sunt de lucru, de muncă, de echitație, și atunci trebuie să știu ce potcoave îmi aleg”, declară Cornel Irimia.

Schimbarea potcoavelor, în doar câteva zeci de minute

Potcovarul buzoian este ajutat de doi ucenici, echipați cu mănuși și protecții pentru picioare, confecționate din piele. Atelierul mobil are în el toate dotările necesare, inclusiv forja care încinge metalul pentru a fi mai ușor modelat. Operațiunea începe cu eliminarea potcoavelor tocite și curățarea copitelor.

„O să trebuiască să-i dăm potcoavele jos, potcoavele vechi. Pentru mine e ușor, pentru că fac asta zilnic. Mai depinde și de cal. După ce am ales potcoava potrivită, urmează să fie prinsă în cuie. Această etapă trebuie făcută cu grijă pentru a nu răni animalul”, explică tânărul potcovar.

În atelierul mobil al lui Cornel Irimia se găsesc potcoave pentru toate mărimile și rasele de cai. Ele sunt folosite acolo unde vechile potocave sunt atât de tocite încât nu mai pot fi recondiționate. Prețurile serviciului diferă în funcție de mărimea cailor și activitățile pentru care sunt antrenați.

„Pentru un potcovit simplu, adică un curățat, scurtat și bătut de potcoave drepte, ca cele de aici, fără a mai pune pastile vidia, costă undeva între 300 și 350 de lei”, precizează Cornel Irimia, proprietarul potcovăriei pe patru roți.

Buzoianul a învățat meserie la cel mai mare centru de echitație din Germania, unde a lucrat aproape un deceniu, până anul trecut. Tot acolo și-a transformat dubița în atelier mobil de potcovărie, pe care a adus-o în țară atunci când a decis să revină pentru totdeauna pe meleagurile natale.

Locuiește cu familia în comuna buzoiană Cernătești, însă mai tot timpul este plecat prin țară pentru a potcovi cai de rasă. „De un an de zile am decis să mă întorc acasă din cauza lipsei, pot să spun, a oamenilor care mai practică această meserie în țara noastră. Am decis să mă întorc și să duc mai departe această ocupație”, spune Cornel Irimia.

Pentru Cornel, potcovăria este mai mult decât o afacere pornită dintr-o meserie pe cale de dispariție. Este rodul pasiunii sale pentru cai. Iar aceeași motivație puternică o au și ucenicii săi, tineri dornici să învețe meseria dusă de Cornel la un alt nivel.

De când a revenit în țară, Cornel Irimia nu are timp de odihnă. Este solicitat să intervină cu atelierul său mobil în toate colțurile țării, la herghelii, centre de echitație sau manejuri cu cai de rasă.

Pe lângă costul schimbării seturilor de potcoave, proprietarii cabalinelor mai au de plătit combustibilul pentru deplasarea dubei pe care buzoianul a transformat-o în potcovărie mobilă.