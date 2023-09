Sindicaliştii STB spun că s-au găsit soluţii pentru evitarea grevei în transportul public din Bucureşti

Conducerea Sindicatului Transportatorilor din Bucureşti (STB) s-a întâlnit, marţi, cu viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, şi cu noul director general al Societăţii de Transport Bucureşti, Daniel Istrate, în vederea soluţionării unor probleme semnalate de sindicalişti şi evitarea unei greve.

"Am participat azi la întâlnirea cu dl. Stelian Bujduveanu, viceprimarul care răspunde de transportul public local, iar la discuţie a fost şi noul director general general al Societăţii de Transport Bucureşti, Daniel Istrate. Discuţia a fost una constructivă, iar dorinţa tuturor părţilor a fost de a evita un conflict colectiv de muncă. Avem un semnal foarte bun, mai ales că noi eram aproape de declanşarea unui conflict de muncă. Existau premisele pentru declanşarea conflictului de muncă, am notificat deja angajatorul, pentru că fostul director general (Adrian Criţ - n. r.) s-a situat pe aceaşi poziţie şi a spus nu, chiar dacă noi am mai cedat la anumite lucruri. Deci, următorul pas era declanşarea efectivă a conflictului, a unei greve în transportul public de suprafaţă", a declarat marţi, pentru AGERPRES, Vasile Petrariu, liderul Sindicatului Transportatorilor din Bucureşti din cadrul STB.

Motivul tensiunilor dintre sindicat şi STB era legat de expirarea Contractului Colectiv de Muncă (CCM) pe 31 august 2023 şi eşuarea negocierilor pentru un nou CCM.

"Noi avem problemele pe care le cunoaşte aproape toată lumea legate de condiţiile de muncă. Am avut azi câteva propuneri de clarificare, reglementare, corelare a unor articole cu legislaţia, cu Codul muncii, cu noua Lege a dialogului social. Într-adevăr, sunt câteva situaţii la sistemul de salarizare, ceea ce însemna un efort financiar. Am discutat şi până la urmă, într-o proporţie destul de mare, am ajuns la o înţelegere, urmând să batem în cuie principiile pe care le-am anunţat astăzi cu noul director general. Pentru că am discutat de modalitatea de punere în aplicare a majorării salariului minim la nivel de STB SA, am convenit că, odată cu creştea salariului minim, să acordăm, să spunem, o creştere în sumă fixă de de 300 lei, ceea ce este rezonabil deocamdată, urmând să mai discutăm zilele următoare la nivel de societate şi să stabilim pentru 2024 ce facem, în situaţia în care salariul minim se va majora şi se va ajunge la 3.750 de lei. Deci, practic, vom avea de clarificat diferenţa asta de la 3.300 la 3.750 lei. Credem că împreună vom găsi soluţii", a explicat sindicalistul.

În legătură cu situaţia mijloacelor de transport în comun, Petrariu a menţionat că se fac eforturi în sensul înnoirii parcului STB."Sunt nişte proiecte în desfăşurare la nivel de primărie. Au semnat nişte contracte pentru troleibuze noi, autobuze electrice, să vedem când vor începe să apară. Se discută în perioada următoare şi despre achiziţia de noi tramvaie. Măcar există această intenţie de a se face eforturi în sensul înnoirii parcului STB", a mai spus el.

În data de 18 septembrie 2023, în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al Societăţii de Transport Bucureşti STB SA, prin decizia nr. 44/18.09.2023, Daniel Istrate a fost numit în funcţia de director general al STB SA. Acesta îl înlocuieşte pe Adrian Criţ, căruia i-a expirat mandatul, iar CA nu i l-a mai prelungit.