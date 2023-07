Piața Valea Ialomiței, în reabilitare. Când ar trebui să fie gata lucrările și ce le va fi interzis comercianților

Primarul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că au început deja lucrările de reabilitare la Piața Valea Ialomiței. Edilul a anunțat și care este termenul de finalizare al lucrărilor, dar și ce va fi complet interzis.

Pericol de incendiu

Potrivit unei postări, făcută de Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook, locul era la un pas de a fi închis de ISU, întrucât prezenta pericol de incendiu, în orice moment. Ar fi fost găsite tone de materiale neconforme și inflamabile. Pe lângă aceaste probleme extrem de grave, ploile dădeau și ele bătăi de cap comercianților.

„Am pornit lucrările de reabilitare a Piaței Valea Ialomiței ca să nu ne-o închidă ISU! Și bine am făcut! Nici nu știți ce am găsit acolo și ce pericol de incendiu prezenta. Am scos tone de materiale neconforme, inflamabile. Viciile de execuție făceau să plouă înăuntru și existau infiltrații peste tot”, a scris edilul.

Reabilitarea ar trebui să fie finalizată într-o lună, până la data de 15 august. Primarul a explicat și motivul întârzierii începerii lucrărilor.

„Lucrarea ar fi trebuit să fie gata în 15 august. Deoarece Consiliul Local nu ne-a votat la timp indicatorii tehnico-economici (au picat la vot de doua ori proiectul), acest lucru ne-a întârziat aproximativ 2 luni. Am discutat cu constructorul pentru a încerca să recuperăm”, a continuat el.

Subînchirierea, strict interzisă

Ciprian Ciucu a mai declarat și că va lua măsuri radicale, împotriva samsarilor. Contractele de subînchiriere nu vor mai fi permise, sub nicio formă.

„Eliminăm samsarii (intermediarii). Cine a avut contract cu foștii intermediari va putea licita spatiile. Căutăm o formulă legală prin care să dam punctaj suplimentar în procedurile de atribuire acelor producători care au avut contracte de subînchiriere și și-au ținut familiile din aceste afaceri locale. Contractele de subînchiriere nu mai sunt permise. Unii făceau bani frumoși doar ca aveau pile și puseseră mâna pe acele spații cu ani în urmă, fără sa facă nimic”, a scris primarul Sectorului 6 al Capitalei.

Fostul lider al PNL București a dezmințit și „zvonurile caraghioase”, conform cărora spațiul ar fi urmat să fie preluat de Carrefour, ori de alți intermediari. În teorie, intermediarii ar fi fost interziși, printr-o hotărâre a cosiliului local, încă din anul 2021.