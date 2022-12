Mai puțină poluare în București. Primăria Capitalei va recicla 150 de autobuze uzate ale STB

Bucureștenii ar urma să beneficieze de un transport mai puțin poluant, autobuzele Societății de Transport București fiind scoase din circulație.

Discuțiile au fost purtate de președintele comisiei Transporturi și Mobilitate Urbană, Florin Melciu, viceprimarul Sorin Bujduveanu, directorul direcției Transporturi din Primăria Municipiului București, Victor Tărtăcuță, cât și directorul de investiții al primăriei, reprezentanți ai STB și ADI-TPBI și reprezentanți ai societății civile, care au întrunit grupul tehnic pentru identificarea soluțiilor optime de modernizare a flotei învechite.

S-a precizat că în Bucureşti, se dezvoltă un proiect prin care Primăria Municipiului București are posibilitatea să recicleze cele aproximativ 150 autobuze uzate moral ale STB, dându-le o nouă viață într-o conformație prietenoasă cu mediul înconjurător.

Dezbaterea a evoluat în direcția identificării surselor de finanțare prin fonduri structurale sau atrase care să nu pună povară pe bugetul instituției, soluții ce vor fi identificate împreună cu Ministerul Mediului, Ministerul Fondurilor Europene și alte instituții abilitate să sprijine financiar un asemenea proiect.

„Economia circulara este un model economic bazat pe reutilizarea, repararea, reconversia, renovarea si reciclarea produselor existente in exploatare, in scopul prelungirii ciclului de viata cat mai mult posibil. Daca in modelul economic traditional bazat pe principiul „producem-folosim-aruncam” care presupune generarea de cantitati uriase de deseuri, conceptul de economie circulara presupune ca la sfarsitul ciclului de viata a produsului, materialele din care este fabricat sau parti componente ale acestuia sa fie pastrarea in economie cat mai mult posibil, pentru reducerea necesarului de materii prime”, potrivit președintele comisiei Transporturi și Mobilitate Urbană, Florin Melciu.

Reconversia autobuzelor din parcul STB SA pentru utilizarea combustibilului GNCv în locul motorinei reprezintă un caz tipic de economie circulară, în care parte din vehicul este reutilizat prin operații minime de reparare și cosmetizare (șasiu și caroserie), parte din vehicul își continuă circuitul ca deșeu colectat și reciclat, iar parte din vehicul este modernizat prin operații de adaptare la condițiile de funcționare cu noul combustibil (motor, componente adiacente) sau operații de aducere la standardele actuale (reamenajare interioara a vehiculului).