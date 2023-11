Incendiu la o școală aflată în renovare din Sectorul 3 al Capitalei. Viceprimar: Nicio firmă „câștigătoare” nu respectă normele de siguranţă

Viceprimarul din Sectorul 3, reprezentantul USR Lucian Judele, susține că nicio firmă „câștigătoare” privind lucrările din Sector nu respectă normele de siguranţă, anunțând că o școală a fost evacuată în urma unui incendiu. Viceprimarul a mai arătat în timpul lucrărilor alarmele de fum sunt oprite, astfel că este pusă în pericol siguranța copiilor și a profesorilor.

<<Domnule primar, vă atrag din nou atenția că nicio firmă "declarată câștigătoare" a lucrărilor din Sectorul 3 nu respectă normele minime de siguranță. Vă exista oare vreo sancțiune pentru firma responsabilă cu dezactivarea senzorilor de incendiu de la Școala 54?>>, a sris viceprimarul pe Facebook, subliniind faptul că

„De câte apeluri și atenționări mai are nevoie domnul Negoiță pentru a înțelege odată pentru totdeauna că varianta în care copiii merg la școală într-un șantier (și școală în șantier) nu este o variantă de tolerat pentru nici măcar o zi în plus? Am arătat care sunt pericolele la care sunt expuși copiii atunci când în școală este un șantier. Cei mai mulți dintre dumneavoastră ați fost de acord cu mine. Au existat, însă, și părinți care au spus că producerea unui incendiu este un scenariu aproape imposibil”, a completat viceprimaru din Sectorul 3.

„În această seară, realitatea a bătut orice statistică, probabilitate și scenariu optimist. Am avut un incendiu la Școala 54 din Sectorul 3”, a relatat viceprimarul, explicând faptul că „pe perioada lucrărilor din șantier, senzorii de fum sunt dezactivați, iar incendiul este descoperit cu întârziere”, iar acest lucru „înseamnă că timpul de evacuare pe care îl au la dispoziție elevii și profesorii este cu mult redus”.

„Singurele justificări vehiculate sunt cele legate de lipsa banilor sau a sosirii lor cu întârziere. Domnule primar, când vine vorba de prevenirea tragediilor, ar trebui găsiți bani cu prioritate! Nicio sumă de bani nu poate șterge cu buretele spaima și groaza prin care au trecut, în această seară, copiii, cadrele didactice și părinții copiilor! (...) Viața și siguranța copiilor și a profesorilor nu sunt negociabile și nu au un preț pe care averea dumneavoastră sau a familiei dumneavoastră să îl poată plăti!”, i-a mai transmis viceprimarul social-democratului.