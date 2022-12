Cinematograful Giulești s-ar putea transforma în centru educațional

Primăria Sectorului 1 vrea să reabiliteze clădirea fostului cinematograf Giuleşti şi să îl transforme într-un spaţiu educaţional „ultramodern" destinat persoanelor vulnerabile.

„Acest spaţiu va oferi tuturor copiilor şi tinerilor din Sectorul 1 (şi nu numai), în grupa de vârstă începând de la 10 ani, oportunitatea de a participa la un mediu propice pentru a învăţa şi a se dezvolta. După reabilitare şi modernizare, aici se vor desfăşura cursuri de robotică, IT, Game Development, educaţie digitală, educaţie incluzivă, educaţie remedială, cursuri de leadership şi dezvoltare antreprenorială, precum şi ateliere de pictură, de teatru şi performance, de fotografie şi producţie video etc. În plus, aici vor avea loc expoziţii de artă, proiecţii de film, piese de teatru, sesiuni ştiinţifice, lansări de carte", transmite Primăria Sectorului 1.

Luni, Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat o hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti modificarea Hotărârii nr. 213/2015 prin care Cinematograful Giuleşti a fost transmis în administrarea Consiliului Local Sector 6 şi transmiterea acestui imobil în administrarea Consiliului Local Sector 1.

După reabilitarea cinematografului, cursurile care se vor desfășura aici vor putea fi fi urmate atât de către persoane din medii dezavantajate, cât şi contra cost. Locația va fi utilizată şi pentru activităţi conexe, menite să implice comunitatea: expoziţii de artă, proiecţii de filme, piese de teatru, sesiuni ştiinţifice, lansări de carte.

„Prin implicarea Fundaţiei Roma Education Fund România (REF-RO) vor fi furnizate oportunităţi educaţionale precum educaţie remedială - pentru copiii care au nevoie de asistenţă pentru a înţelege şi pentru a aprofunda materiile predate în învăţământul clasic prin lecţii aplicate/practice, educaţie incluzivă - ateliere de istoria şi cultura romilor, comunicare interculturală, folosind deja metodologia aplicată în proiectul online RomStoria, educaţie digitală - un spaţiu prietenos şi echipat corespunzător cu calculatoare de ultimă generaţie în care vor desluşi, alături de specialişti, tainele digitalizării. Clădirea fostului Cinematograf Giuleşti va fi consolidată şi recompartimentată, ţinându-se cont de un obiectiv major: atingerea standardului nZEB, cu consum de energie aproape zero", menţionează Primăria Sectorului 1.