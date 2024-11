Cine este milionarul român care s-a urcat băut la volan și a lovit cu bolidul doi polițiști. Agenții erau în timpul liber

Un cunoscut om de afaceri, Roberto Bâtlan, s-a urcat băut la volan și a lovit doi polițiști aflați în timpul liber. Cei doi au fost transportați la Spitalul Elias.

Accidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 4:25, potrivit datelor transmise de Brigada Rutieră.

La volan se afla Roberto Bâtlan, fondatorul magazinelor Musette.

„Din primele informații, un bărbat în vârstă de 51 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Beijing, iar când a ajuns la intersecția cu Șos. Pipera, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță și a intrat în coliziune cu un alt autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 27 de ani, care se afla oprit în intersecție la culoarea roșie a semaforului”, a anunțat Brigada Rutieră.

Șoferul a rănit două persoane. Este vorba de bărbat de 27 de ani și o femeie de 24 de ani, ambii polițiști aflați în timpul liber. Cei doi au fost transportați la Spitalul Elias.

Omul de afaceri a fost supus și testelor pentru a afla dacă a fost sub influența substanțelor.

Potrivit Brigăzii Rutiere, la alcooltest i-a ieșit 0.62 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost dus și la INML pentru recoltarea mostrelor biologice.

„În cauză s-a deschis un dosar penal în cadrul căruia se efectuează cercetări, IN REM (n.r. cercetări asupra faptei, nu a persoanei) sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, mai arată Brigada Rutieră.