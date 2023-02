Cum a luptat Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului Musette și investitoare la Imperiul Leilor, pentru a salva viața fiului ei

Una din cele mai puternice investitoare de la emisiunea Imperiul Leilor și fondatoarea brandului de încălțăminte Musette a povestit cum a reușit să îi salveze viața fiului său căruia nimeni nu i-a dat multe șanse de supraviețuire, la naștere.

Cristina Bâtlan a născut la cinci luni un băiețel de doar 815 grame. Șansele de supraviețuire ale acestuia erau aproape 0, însă ea a simțit că acel copil are un destin și ea trebuie să lupte ca el să supraviețuiască. A avut și un aliat puternic, pe medicul Ana Culcer.

Fiul său Adrian a ajuns la incubator, reușind să îi umească pe medicii care nu îi dădeau nicio șansă de supraviețuire cu evoluția sa.

Cristina Bâtlan a povestit despre cel mai dificil moment din viața sa pe care l-a depășit cu bine în noul sezon din "Șef sub acoperire", acolo unde a ales să ia parte la un experiment inedit în care a putut discuta de la egal la egal cu angajații săi.

În urmă cu un an ea povestea și la podcastul lui Măruță momentul dificil din viața sa, atunci când copilul său născut prematur nu primea nicio șansă din partea medicilor.

„Roberto (nr. fostul soţ al Cristinei), în momentul în care Adi s-a născut, a spus că acest copil dacă are gena mea şi a ta, nu are cum să moară, el trăieşte. Medicii au spus că nu are nicio şansă. Au vrut să-l arunce la gunoi, nu voiau să-l bage în incubator, pe externarea din spital scria avort. Şi Roberto i-a rugat să bage copilul în incubator”, a povestit Cristina Bâtlan, în 2022, în podcastul lui Măruță, relatează Unica.

După multe luni de chin și luptă pentru viața sa, Adrian a trecut cu bine peste primul său hop în această viață, iar acum are 19 ani. La fel ca și mama sa, a pus pe picioare o afacere.