Soroptimist, clubul din Brașov unde se poartă pantofi diferiți pentru a atrage atenția asupra diferențelor dintre sexe

Reprezentantele Clubului Soroptimist din Brașov au decis să poarte pantofi de modele și culori diferite pentru a atrage atenția asupra diferențelor dintre femei și bărbați.

„Poartă pantofi diferiți!” este propunerea grupului Soroptimist de 8 Martie, prin care luptă pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați. România este codașă în Uniunea Europeană în ce privește șansele unei femei aflate în competiție cu un bărbat.

Grupul Soroptimist a decis să poarte doi câte doi pantofi de modele și culori diferite pentru a atrage atenția asupra diferențelor dintre bărbați și femei pe piața muncii.

„Soroptimistele” au primit statistici existente la nivel european și au solicitat același tip de informații din România, pentru a le putea compara. Rezultatul nu este unul care să ne facă mai fericiți.

„Mesajul pe care îl transmitem este acela că trebuie să conștientizăm că România este cu mult sub nivelul Uniunii Europene referitor la egalitatea de șanse între femei și bărbați. Cel mai rău suntem la putere, timp și muncă, deși, inițial, am avut unele creșteri, din 2010 am scăzut la muncă și timp, respectiv din 2017 am scăzut la putere”, a arătat Rodica Măciucă, coordonator de programe și proiecte Soroptimist Internațional România.

Există, însă, și un capitol la care România este fruntașă. În cele mai multe țări, chiar și în Uniunea Europeană, pentru aceeași muncă, femeile sunt plătite mult mai prost decât bărbații. La acest capitol, cele mai avantajate sunt femeile din Luxemburg, urmate de cele din România, cu salarii mult mai apropiate de ale bărbaților față de celelalte țări.

Luxemburg este un caz special, unde salariile sunt aproape egale. În schimb, în toate celelalte țări, inclusiv în România, care este a doua, după Luxemburg, diferența de salariu între bărbați și femei este semnificativă. În ce privește accesul femeilor la funcțiile decizionale, suntem între codași - nu doar în mediul economic, ci și în politică sau administrație.