Regele Charles, așteptat la Viscri cu pâine și sare. Ar fi prima vizită a monarhului la proprietățile sale din România VIDEO

Primarul din comuna Bunești (Brașov), localitate din care face parte și satul Viscri, este pregătit oricând pentru o vizită a Regelui Charles al Marii Britanii. „Dacă vine, îl vom primi cu pâine și sare”, zice edilul.

Calmul ardelenesc nu se dezminte nici la Viscri. Deși toată presa anunță sosirea iminentă a Regelui Charles la începutul lui iunie, care ar fi primul monarh britanic aflat într-o vizită oficială în România, nimic nu pare să poată mișca lucrurile mai mult decât de obicei în satul brașovean. Viața își continuă cursul molcom și chiar aceasta este o parte din frumusețea locului.

Mircea Pălășan este primarul din Bunești, localitate de care aparține satul Viscri, unde deținătorul Coroanei britanice are o proprietate pe la care trece în fiecare an. Edilul are destule pe cap și pare mai interesat de alte aspecte ale vieții din comună decât de faptul că aici va ajunge Charles al III-lea.

„Dar știți sigur că vine aici? Pe noi nu ne-a anunțat nimeni de o asemenea vizită. E adevărat că nici înainte nu știam când vine, dar acum e altceva, nu mai e doar prinț, e rege și, dacă face o vizită oficială în România și ajunge și la noi, cred că ar trebui să fim informați”, a spus primarul Mircea Pălășan.

Edilul știe deja cu ce îl va aștepta pe noul rege al Marii Britanii. Întrebat dacă va pregăti ceva special în cazul în care un așa oaspete de seamă va face o vizită la Viscri, Pălășan dă răspunsul tradițional românesc: „Îl vom primi cu pâine și sare”. Acesta este un semn de prietenie din partea românilor, gazde ospitaliere, pentru orice străin care ne trece pragul.

O singură modificare s-a produs în aceste zile la Viscri, însă aceasta nu ține neapărat de sosirea Regelui Charles. De luni, 15 mai 2023, în sat nu vor mai putea intra mașinile. Pentru acestea s-a amenajat o parcare la intrarea dinspre satul Bunești, iar turiștii care vor sosi vor fi obligați să își lase mașina aici.

Ei își vor putea continua drumul fie cu o trăsură cu cai, fie pe jos. Oricum, satul nu este atât de mare, iar frumusețea lui poate fi admirată mult mai bine la picior sau din căruță.

De altfel, motivul pentru care Charles s-a îndrăgostit de acest sat este tocmai că viața de aici era aproape la fel ca în urmă cu câteva sute de ani, iar numărul mare de mașini ar fi schimbat tocmai esența frumuseții locului.