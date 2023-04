Dialog halucinant între un profesor și un tânăr care se ținea după elevi: „Eu am venit ca să plec de unde am venit acuma” VIDEO

Un profesor al Liceului de Muzică din Brașov a găsit o metodă originală să scape de un tânăr ce se ținea de grupul de elevi care mergea spre o activitate. Cei doi au avut un dialog halucinant.

Discuția dintre un profesor și un tânăr care s-a luat după mai mulți elevi care mergeau într-o activitate din programul Școala Altfel, filmată și postată pe TikTok de o profesoară, colegă a cadrului didactic care apare în imagini, a ajuns virală pe rețelele sociale și a strâns două milioane de vizualizări, ca urmare a unui dialog halucinant.

Marius Laurențiu Oprea, profesor la Liceul de Muzică „Tudor Ciortea” din Brașov, a găsit soluția optimă pentru a-l îndepărta pe tânăr de copii, fără ca primul să se supere sau copiii să se alarmeze. Cu umor și un limbaj pe înțelesul celui care s-a alăturat grupului de elevi, profesorul a reușit să fie stăpân pe situație și să continue activitatea, fără ca aceasta să fie perturbată mai mult de câteva secunde.

Profesorul îl întreabă pe tânăr de ce a venit după ei, iar acesta încearcă să-i răspundă că vrea să meargă cu autocarul, dar nu reușește să pronunțe prea bine cuvintele. Pare că vrea să spună că ar fi dorit să meargă cu autocarul.

Un dialog incredibil

„Ce autocar?”, îl întreabă profesorul. „Cu care am venit acuma”, a replicat tânărul. „Acolo e stația!”, i-a spus dascălul și i-a arătat locul în care trebuie să ajungă. „N-ai treabă cu noi, suntem cu școala. N-ai treabă cu noi!”, i-a mai spus Marius Laurențiu Oprea.

„Păi, cu școala am venit și io!”, spune tânărul. „Care școală?”, l-a întrebat profesorul. „Cu școala de la...”, a încercat tânărul să spună ceva, dar a zâmbit. „Care școală? Hai, du-te în stație!”, i-a mai transmis profesorul. Dialogul care a urmat a atras numărul uriaș de vizualizări.

„Eu am venit ca să plec înapoi de unde am venit acuma”, a spus tânărul. „Foarte bine! Aicea noi am ajuns unde am venit noi ca să ajungem!”, i-a spus dascălul. „Se cunoaște că nu ați înțeles nimic”, a spus tânărul râzând, dar plecând dezamăgit.

Deși are numai 38 de secunde, postarea a atras atenția foarte multor persoane și a devenit virală.