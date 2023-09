Colegiul Andrei Șaguna din Brașov, start ca școală internațională. „Orizontul este altul acum“

Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov se regăsește pentru prima dată pe harta școlilor internaționale, motiv de mare bucurie pentru elevii și profesorii de aici, în prima zi de an școlar 2023-2024.

Și colegiile brașovene și-au deschis porțile pentru elevi în noul an școlar. Colegiul Național Andrei Șaguna este una dintre cele mai vizate unități de învățământ din Brașov, motiv pentru care și numeroși reprezentanți ai autorităților au ținut să fie prezenți aici în prima zi de școală.

Pentru Colegiul Național Andrei Șaguna, acest început de an are o semnificație deosebită. „Pentru Șaguna este un moment special pentru că este pentru prima dată când să regăsește pe harta școlilor internaționale. Mă bucur că am reușit să facem acest lucru și sperăm să intrăm pe un alt drum. Orizonturile sunt altele, avem o deschidere înspre care ne dorim să mergem împreună cu elevii noștri”, a dezvăluit Carmen Tănăsescu, director Colegiul Național Andrei Șaguna.

„Simt o imensă bucurie că mă aflu în fața dumneavoastră și un imens respect față de cei care au adus acest minunat liceul la nivelul de pregătire a copiilor la care este în momentul de față”, a transmis parlamentarul Marian Rasaliu, deputat PSD de Brașov.

„În calitate de părinte, îmi doresc foarte mult ca actul educațional în care suntem implicați cadrele didactice, elevii și părinții să se bucure de o normalitate și o predictibilitate pe care toți să le avem și că, la un moment dat, școala românească urmează drumul pe care trebuie să-l aibă”, a declarat prefectul Cătălin Văsii.

„Este pentru prima dată când particip la o festivitate de deschidere de an școlar la Șaguna și să știți că, deși sunt absolvent de Meșotă, am apreciat dintotdeauna Șaguna și această concurență a adus dintotdeauna ceva bun. Ne-a făcut să ne dorim să progresăm, să fim mai buni și să dorim să fim primii, să câștigăm”, a spus Sebastian Rusu, viceprimarul Brașovului.

Situația din învățământ nu este una ideală, motiv pentru care șeful Inspectoratului Școlar Brașov a ținut să dezvăluie cea mai mare problemă cu care se confruntă în acest moment sistemul. După criza de profesori la materiile socio-umane, în acest an sunt în județul Brașov și prea puțini profesori de matematică sau științe exacte.

În urma grevei profesorilor din primăvară, Guvernul a promis că va veni înainte de începerea anului școlar măcar cu o schiță de proiect legislativ în ce privește modificările pentru care s-a ajuns la un acord. Acesta nu a fost elaborat, așa că noul an școlar începe cu temerea că ar putea fi reluat conflictul în orice moment.