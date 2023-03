Ce avere are „Lupul de la Rutieră”. Soția sa, fost viceprimar, conduce afaceri prospere la Râșnov

„Lupul de la Rutieră” a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Soția sa a fost viceprimar al orașului Râșnov și conduce afaceri prospere, care le-au permis să cumpere case și terenuri.

Arestat 30 de zile în urma deciziei judecătorului, agentul Cornel Ioan Sandu este acuzat de procurorii brașoveni că a intervenit pe lângă colegii lui de la Rutieră să lase să treacă mașinile care depășeau tonajul admis spre un hotel din Poiana Brașov. În schimb, „Lupul de la Rutieră” se bucura de ședințe gratis la centrul spa al hotelului, iar patronul sponsoriza și clubul de fotbal la care joacă fiul polițistului.

Reținut, inițial, de polițiștii de la Anticorupție și de procuror, agentul din Râșnov a fost prezentat judecătorului în seara zilei de 27 martie. Instanța a decis, în cazul lui, al unui alt polițist și al unui complice că trebuie să fie cercetați în stare de arest în următoarele 30 de zile.

Anul trecut, „Lupul de la Rutieră” a fost decorat în două rânduri, motiv pentru care primea salariu de merit. Agentul a primit porecla de „Lupul de la Rutieră” pentru că avea un simț deosebit în a-i vâna pe șoferii care încălcau regulile de circulație.

Afaceri prospere conduse de soție, fost viceprimar

Soția acestuia, care a fost viceprimar al orașului până în 31 mai 2022, când și-a dat demisia, conduce afaceri prospere: spălătorii auto, un balon de fotbal și altele, care au permis familiei să facă investiții și cheltuieli importante. După ce, până în 2020, când a devenit viceprimar, avea o cifră de afaceri mai modestă și un profit pe măsură, în 2021, firma soției a înregistrat o cifră de afaceri de aproape o jumătate de million de lei și un profit de 65.000 de lei.

Astfel, polițistul și-a cumpărat în ultimii ani o casă în Glăjărie și mai avea o casă și două garsoniere. A și vândut un apartament în Predeal, dar a cumpărat mai multe terenuri, unul agricol și 4 în intravilan, dintre care se remarcă unul de 42.000 de metri pătrați.

Familia are trei mașini, dar nu deosebit de scumpe. De asemenea, cei doi soți au contractat și două împrumuturi care înseamnă, în total, 207.000 euro. Polițistul scrie în declarația de avere că nu are copii care să fie trecuți în declarația de avere, însă, potrivit procurorilor, are un fiu care joacă fotbal la o echipă sponsorizată de hotelul din Poiana Brașov spre care mergeau mașinile care depășeau tonajul, fără să plătească.

Nimic nu indica faptul că ar avea nevoie de bani și ar fi predispus să obțină beneficii care nu i se cuvin, însă polițiștii de la DGA au fost vigilenți.