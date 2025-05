Mărturia șocantă a fostei jurnaliste care și-a aruncat fetița de la etajul 5, apoi a recurs la același gest

Apar detalii șocante în cazul tragediei din Capitală. Fosta jurnalistă care și-a aruncat fiica de 7 ani de la etajul 5, apoi a recurs la același gest, suferea de depresie şi era în proces pentru custodie.

Fosta jurnalistă, care a lucrat la două posturi de știri importante, România TV și Realitatea TV, a supraviețuit în mod miraculos după ce a căzut pe mai multe mașini parcate, care au atenuat impactul. Fetița a fost apoi găsită pe asfalt, în stare critică, și transportată de urgență la Spitalul Grigore Alexandrescu.

„A aruncat fetiţa de pe geam şi după aia s-a aruncat ea, am văzut eu”, spune un martor, pentru observator.

Vecinii au auzit o bubuitură şi au crezut că s-au lovit două maşini. Cei care au ieşit la ferestre au văzut-o pe femeie plonjând în gol. „Am auzit un foşnet, un ceva, ţipăt şi pocnitură şi am reuşit să văd pocnitura şi am văzut-o pe ea, fizic, în picaj”, a povestit un alt martor.

„Aşa am considerat noi două că e mai bine”

Oamenii care au asistat la teribila scenă s-au grăbit să le acorde primul ajutor şi au sunat la 112. „Am fugit la ea să văd ce face. Cineva de la geam ne-a zis că e şi copilul acolo, am lăsat-o pe ea, am fugit la copil, am văzut că şi copilul respira”, spune un alt martor.

„Când am ajuns la faţa locului am văzut copilul prima dată, mama fiind între maşini n-am observat-o”, a declarat Marius Neculai, voluntar „Există un erou”.

Gestul extrem i-a şocat până şi pe anchetatori, mai ales că mulţi o cunoşteau. Femeia de 37 de ani a lucrat în presă mult timp. „Am întrebat-o ce s-a întâmplat, ce-aţi păţit, aţi căzut, şi mi-a zis: aşa am considerat noi două că e mai bine”, mai spune martorul, pentru sursa citată.

Fosta jurnalistă suferea de depresie

Tatăl fetiţei a devăluit că femeia suferea de depresie. Aceasta mergea la psiholog de mai bine de un an, după ce a ameninţat în mai multe rânduri că-şi va pune capăt zilelor.

Femeia şi tatăl copilului avuseseră ieri o primă decizie în dosarul de custodie şi pensie alimentară pe care le stabiliseră de comun acord.

Mama fetiței a a fost transportată la Spitalul Floreasca, unde a fost operată de urgență. Ea va fi audiată abia după ce starea ei de sănătate se stabilizează. Între timp, autoritățile au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor.