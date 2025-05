Un autobuz electric fără șofer a circulat joi, 22 mai, pe străzile din Cluj-Napoca. Vehiculul a fost definit de primarul Emil Boc drept un simbol al unui „viitor fără șofer, dar cu viziune”.

Modelul testat, Karsan e-Atak, este dotat cu tehnologie de conducere autonomă de nivel 4, ceea ce înseamnă că poate funcționa complet automat, fără șofer.

Autobuzul are o lungime de 8,3 metri, poate transporta până la 52 de pasageri și are o autonomie de până la 300 de kilometri la o singură încărcare. Se deplasează cu viteze de până la 40 km/h și este capabil să urmeze rute prestabilite, să oprească în stații, să deschidă și să închidă ușile, respectând în același timp regulile de circulație.

Autobuzul a plecat de la hotelul Radisson, a traversat strada George Coșbuc, Splaiul Independenței și zona Cluj Arena, întorcându-se apoi la punctul de plecare.

„Astăzi viitorul circulă prin Cluj-Napoca, fără șofer, dar cu viziune”, a declarat primarul Emil Boc, aflat la bordul vehiculului autonom.

El a precizat că este vorba despre un proiect pilot, aprobat special de autorități, în condițiile în care legislația actuală din România nu permite circulația comercială a vehiculelor fără șofer. „Sperăm că Parlamentul României va veni curând cu soluții legislative”, a adăugat edilul.

În prezent, Codul rutier român cere prezența unui șofer în fiecare vehicul, dar testele cu vehicule autonome sunt permise în condiții speciale, cu avizul autorităților și sub supraveghere tehnică. De altfel, autobuzul Karsan e-Atak a fost deja testat și validat în Statele Unite, la Universitatea de Stat din Michigan, dar și în 11 țări europene, fiind implicat în 12 proiecte pilot.

Primarul le-a transmis locuitorilor că era mobilității autonome este tot mai aproape: „În viața voastră, veți ajunge să trăiți momentul în care, printr-o simplă comandă de pe un telefon, veți putea cere unui robot să vă pregătească dimineața cafeaua, să vă aducă mașina autonomă în fața locuinței, veți urca în autoturism și veți citi ziarul, iar mașina vă va duce singură la destinația aleasă… vremurile acelea sunt pe drum, nu sunt departe de noi!”, a spus acesta.

Turul a fost făcut în cadrul unui test demonstrativ organizat cu prilejul Summitului Internațional pentru Neutralitate Climatică, desfășurat sub sloganul Carbon OFF. Future ON.