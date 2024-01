Brașovul, singura destinație europeană în topul Best of the Best 2024, pe un mare site de călătorii

Prestigiosul site britanic tripadvisor.com le oferă utilizatorilor ocazia să aleagă cele mai căutate 25 de destinații în anul care începe. Pe locul 21 fugurează Brașovul, singura destinație din Europa

Un oraș din România se află pe lista celor mai apreciate destinații turistice în 2024, într-un top alcătuit de prestigiosul site Tripadvisor. Promovat intens anul trecut și pe BBC, orașul Brașov a ajuns între cele mai căutate destinații pentru cei care doresc să viziteze orașe interesante.

„Unul dintre cele mai importante site-uri de turism din lume, Tripadvisor, a pus Brașovul în primele 25 destinații mondiale pentru 2024. Suntem pe un onorant loc 21, în compania unor orașe precum: Tokyo, Seoul, Kuala Lumpur, Panama City, Nairobi, La Paz, Santiago sau Casablanca”, a declarat primarul Brașovului, Allen Coliban.

Clasamentul are la bază recenziile lăsate pe Tripadvisor de turiștii străini care au vizitat diverse orașe.

„Suntem singurul oraș din România care a primit premiul "Best of the Best". Suntem onorați, dar și obligați să facem, cu toții, toate eforturile pentru a le asigura turiștilor, indiferent de naționalitate, experiențe frumoase, memorabile în orașul nostru”, a mai precizat Allen Coliban.

Site-ul britanic tripadvisor.com are peste un miliard de review-uri și comentarii la condițiile de cazare, amplasarea și personalul hotelurilor din întreaga lume și este cel mai mare site de călătorii de pe glob.

Site-ul premiază în fiecare an destinațiile cele mai apreciate de către utilizatori. Practic, destinațiile Best of the best sunt alese de cei care obișnuiesc să călătorească, să se cazeze la hoteluri, să mănânce în restaurante și să beneficieze de tot ce poate oferi o destinație turistică.

Tokyo este destinația anului 2024, urmată de o altă capitală asiatică, Seul. Prima destinație din Europa este chiar Brașov, despre care site-ul scrie că este situat în centrul României și este un amestec armonios de farmec traditional și viață de oraș modern.

Turiștii sunt invitați să își ia un bilet la autobuzul cu etaj care face un tur prin centrul orașului și să se oprească neapărat pe strada Sforii, una dintre cele mai înguste din Europa. De asemenea, sunt îndemnați să aleagă o excursie de o zi în care să vadă biserica fortificată de la Prejmer, Sanctuarul Libearty de urși de la Zărnești și minunatul Castel Bran, cunoscut drept Castelul lui Dracula.