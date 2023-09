Brașoveanul Călin Donca, arestat pentru înșelăciuni, era unul dintre cei mai bogați români. Cum și-a construit averea

Călin Donca, brașoveanul milionar arestat preventiv de DIICOT, avea afaceri în domeniul panourilor fotovoltaice și lansase o criptomonedă. Avea mașini de lux, între care una de 380.000 de dolari

Necunoscut în afara celor implicați mai adânc în lumea afacerilor din Brașov, Călin Donca se află, totuși, în topul Forbes al milionarilor din România. Brașoveanul născut la Reșița a ajuns să fie ceva mai cunoscut în urma show-ului de televiziune „Chefi la cuțite”, unde a povestit o parte din viața sa care l-a făcut extrem de simpatic unei mari părți a publicului.

De altfel, Călin Donca a demonstrat că are talentul de a câștiga oamenii de partea lui în momentul în care a lansat o criptomonedă. Aceasta nu a avut nici pe departe succesul scontat, însă procurorii DIICOT Brașov spun că antreprenorul a făcut o mulțime de bani de pe urma acesteia.

Cum a fost posibil? Călin Donca a reușit să câștige încrederea multora printr-o poveste frumoasă, prin care promitea câștiguri și de zece ori față de suma investită. Așa a ajuns să câștige 700.000 de dolari americani, spun anchetatorii care l-au reținut în aceste zile.

De la o garsonieră în Reșiță, la o vilă de milioane de euro

Cu o asemenea sumă în cont, tânărul care povestea că a crescut într-o garsonieră de 20 de metri pătrați și că a mâncat de multe ori doar pâine cu ulei, împreună cu soția sa, ar fi putut trăi liniștit, în urma afacerilor legale pe care le-a demarat.

Familia a investit în panouri fotovoltaice, iar afacerile cu energie sunt cât se poate de profitabile în această perioadă și așa a făcut primii bani cu adevărat. A ajuns ca, de la o garsonieră, să trăiască într-o casă care costă o sumă cu 7 cifre în euro și în care fiecare dintre cei cinci copii ai familiei are propria cameră.

Numai că afaceristul știa de mic copil că va fi bogat, așa cum el singur a mărturisit. Într-o postare pe rețelele sociale, Călin Donca a explicat ce înseamnă pentru el să fii milionar: să câștigi în fiecare lună cel puțin un milion de euro, bani curați. Și, pentru aceasta, se pare că era dispus să facă multe.

Ce afaceri spun procurorii că derula Donca

Așa că a constituit un grup infracțional organizat cu care a pus la cale un sistem prin care a păgubit statul cu peste 4 milioane de lei, prin evaziune fiscală, dacă ar fi să dăm crezare acuzațiilor aduse de procurori. Tot astfel, și-ar fi însușit din patrimoniul unei firme peste 8,3 milioane de lei, pe care i-a folosit în interes personal și pentru ceilalți membri ai grupării. Călin Donca și-ar fi cumpărat mai multe mașini și bunuri de lux, în valoare de 340.000 de dolari.

Donca Energy Brașov, care avea ca obiect de activitate producerea de energie electrică, este firma lui Călin Donca în domeniul panourilor fotovoltaice. Afaceristul a creat și o criptomedoă, intitulată Solix și a muncit ceva pentru ca aceasta să-i aducă bani: a postat mai multe filmulețe prin care i-a convins pe oameni să investească în aceasta, însă și-a însușit el 700.000 de dolari.

Călin Donca are pe TikTok mai mult de 500.000 de urmăritori, astfel că nu i-a fost greu să găsească persoane care să creadă în promisiunile sale. El chiar le oferea oamenilor și sfaturi de viață, nu numai din domeniul economic, astfel că s-a bucurat de un succes important. Mai mult, brașoveanul atrăgea atenția că există șarlatani în rândul celor care fac tranzacții cu criptomonede.

„Alte sfaturi pentru top 10 criptomonede poţi să afli în cazul în care faci research. Dar mare atenţie la cine faci research, mare atenţie de cine asculţi, pentru că majoritatea celor care vorbesc pe YouTube nu au banii la care visezi”, spunea Călin Donca.

Extrem de activ pe rețelele sociale

Antreprenorul a avut o postare pe TikTok, Instagram și Twitter cu doar câteva ore înainte să fie reținut. În aceasta le vorbea oamenilor despre ce au de făcut pentru a obține succesul în afaceri și le spunea că școala nu îi va ajuta cu nimic.

https://www.tiktok.com/@calin.donca/video/7280218892427857185?refer=embed

„Dacă faci o școală să ajungi milionar, o faci degeaba. Școala trebuie să îți dea o bază, să îți dea o pornire. Trebuie să o faci, pentru că nu este grea, iar cei care spun că vor să se lase de liceu ca să înceapă business-ul sunt începători, ca să nu zic mai mult, pentru că ei nu înțeleg nici măcar că liceul este o banalitate față de a fi antreprenor”, a postat Călin Donca.

La spectacolul de televiziune unde a ajuns cunoscut, Călin Donca purta un ceas de 200.000 de euro și le-a povestit juraților despre mașinile sale.

„De la cea mai ieftină, la cea mai scumpă. Soţia are un X7M, un seria 7 pe care l-am schimbat cu I7 care vine acum. Am un Aventador, am un Urus, am un McLaren 720 modificat. Şi parcă mai aveam ceva, dar îmi scapă...”, a spus Donca.

Călin Donca, soția sa, Oriana și alte două persoane sunt acum cercetați pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave și operaţiuni de manipulare a pieţei de capital. Călin Donca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.