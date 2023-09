Programul dorit de Aeroportul Brașov. Controlul virtual din Germania, la fel ca de la Arad

Conducerea Aeroportului Brașov vrea un program de la ora 6.00 sau ora 7.00 la ora 23.00. Pentru aceasta, e nevoie de părerea operatorilor. Soluția cu turn virtual din Germania este la fel ca aceea cu turn la Arad.

După ce în prima lună completă de funcționare – iulie, Aeroportul Internațional Brașov a depășit cu puțin 10.000 de pasageri, în august numărul călătorilor transportați aproape că s-a dublat, ajungând la peste 19.000. Planul gândit de conducerea aeroportului prevede pași mai mici, dar realitatea a fost mai bună decât previziunile.

Același plan așteaptă un număr de 20.000 de pasageri în luna septembrie, una în care a apărut deja o nouă rută, Brașov – Dortmund. Numai adăugarea acestor zboruri ar însemna depășirea cifrei propuse, însă, cum sezonul estival a luat sfârșit, s-ar putea înregistra valori mai reduse la celelalte destinații, în special cele din Grecia și Turcia.

Președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Brașov, Ștefan Daniel Micu, spune că dorește în viitorul apropiat ca programul aeroportului să fie modificat. Acesta ar dori un program mărit, care să înceapă la ora 6.00 sau 7.00 și să se încheie la 23.00.

Operatorii, primii care trebuie să vină cu propuneri de program

Alexandru Anghel, directorul aeroportului, a precizat și care sunt condițiile pentru ca această prelungire de program să poată fi obținută.

„Elementul principal în prelungirea programului aeroportului internațional îl reprezintă companiile aeriene. Așteptăm să vină cu o propunere de program de zbor și de acolo va rezulta necesarul de ore pentru extinderea programului. După ce ne vor spune companiile care este intenția lor de a zbura pe program de iarnă sau anul viitor pe programul de vară, ne vom strânge cu toți factorii implicați să le putem îndeplini cerințele”, a precizat Alexandru Anghel.

Dacă programul și, mai ales, numărul de zboruri vor crește, se vor reduce și cheltuielile aeroportului. În acest moment, Brașovul plătește către ROMATSA de 9 ori mai mult decât media aeroporturilor din România, potrivit reprezentanților Consiliului Județean Brașov.

„Șanse să se diminueze cheltuielile către ROMATSA există și aceasta se va întâmpla odată cu creșterea traficului pe Aeroportul Brașov. Există aeroporturi care se susțin singure, cum este cazul la Iași, iar noi avem un plan ca în următorii trei ani să ajungem la nivelul Aeroportului Iași și atunci nu va mai trebui să plătim vreun ban către ROMATSA, deoarece își va lua banii direct de la companiile aeriene”, a precizat Ștefan Daniel Micu.

Lufthansa vine la Brașov, turnul virtual din Germania e la fel de complicat

Între timp, conducerea aeroportului poartă discuții cu o primă companie de linie și nu una oarecare, ci una dintre cele mai cunoscute pe plan mondial. Germanii de la Lufthansa sunt așteptați la Brașov și ar putea opera zboruri spre mai multe destinații din orașul de la poalele Tâmpei.

Ștefan Dinu a comentat și propunerea unui parlamentar german ca aeroportul de la Brașov să poată avea control virtual din Germania, dacă Aradul nu face față.

„La Arad am avut șase controlori de trafic aerian de grad zero, ceea ce înseamnă cea mai mare specializare. Din păcate, am rămas cu doar cinci, după un tragic accident rutier. Ei sunt cei care îi pot forma pe controlorii utilizați de Brașov, astfel că, și dacă turnul ar fi controlat din Germania, tot ar fi nevoie de minim 9 luni pentru pregătirea controlorilor care să lucreze pentru Brașov”, a precizat Ștefan Daniel Micu.

Pe lângă controlori, mai este însă nevoie și de polițiști de frontieră, de lucrători vamali, de angajați ai aeroportului și de mulți alții, pentru ca aeroportul să își poată prelungi programul.