Vlog din tractor. Fiul de preot care face senzatie pe internet: „Nu-mi place să-i cer bani tatei, eu, ditamai băiatul!” VIDEO

Un adolescent de 16 ani, fiul unui preot de țară, împărtășește cu internauții fiecare experiență din cabina tractorului său. Pasionat de utilaje agricole, dar și de viața la fermă, Teofan Sasca a devenit un model de serioziotate și maturitate, reușind să impresioneze prin cunoștințele sale.

Teofan Sasca, băiatul preotului din satul Ghireni, comuna Coțușca, din județul Botoșani, face senzație pe Youtube. Cu un smartphone de calitate medie și un suport special de susținere, pe care-l atașează la nivelul capului, adolescentul de 16 ani împărtășește lumii întregii pasiunea sa pentru agricultură și utilaje agricole.

Conținutul prezentărilor sale este atât de calitativ încât este urmărit inclusiv de fermieri cu experiență. Teofan impresionează atât prin cunoștințele sale din domeniul agriculturii, cât și prin seriozitatea sa la munca câmpului.

Pasiune născută din nevoia unei parohii de la țară

Fiu de preot și elev la Seminarul Teologic din municipiul Botoșani, Teofan pleacă la școală în fiecare zi de luni a săptămânii și se întoarce acasă, în sat, vinerea, ca să muncească la ferma agricolă a tatălui său de la Ghireni. Începută inițial dintr-o nevoie a familiei cu trei copii, agricultura a devenit pentru Teofan o adevărată pasiune.

„Suntem trei frați, iar parohia tatălui meu este mică. Nu putea să ne întrețină doar din salariul de preot, așa că am început cu agricultura. Lucrăm doar noi, băieții, și tata. De la trei ani am avut animale în familie! Am început doar cu două animale și am ajuns la peste 30. Trebuia să hrănim vitele, așa că am cumpărat primul tractor, U 650. L-am ținut patru ani, după care am cumpărat, rând pe rând, altre tractoare. Pentru mine este efectiv o pasiune”, spune Teofan.

”O zi de muncă înseamnă distracție pentru mine”

Ajutând la treburile din gospodărie pentru a pune umărul la întreținerea familiei, Teofan a ajuns să fie înnebunit după utilajele agricole, cărora le cunoaște toate secretele. Știe perfect tipurile de lucrări, semințe, utilaje necesare, ce anume trebuie să folosească, unde și când. Dacă pe drumurile publice nu iese cu tractorul, în schimb, în brazdă, pe câmp, se bucură de utilaj.

„De la vârsta de opt ani am mers cu un utilaj agricol. Mai apoi am tot căpătat experiență, cu diferite utilaje și tipuri de tractoare. Pentru mine, o zi de muncă înseamnă în primul rând distracție”!, spune Teofan. În momentul de față, adolescentul fermier de la Ghireni lucrează pe un tractor Deutz Fahr 6165, cu un plug Pottinger Servo 25.

„Tractor-vlog” și zeci de mii de vizualizări

Teofan urmărea de mult clipuri pe canalele sociale, cu diferite prezentări de utilaje sau lucrări agricole și de aici i-a venit ideea de a-și face propriul vlog prin care să-și împărtășească propriile experiențe, cu atât mai mult cu cât are cunoștințe serioase atât în materie de lucrărie agricole, cât și în materie de utilaje. Cu un telefon prins cu un suport, la nivelul capului, Teofan a început „tractor-vlog”, o serie de clipuri din cabina tractorului.

Prin conținutul variat și educativ, Teofan explică lucrările agricole pe care le face, semințele folosite, experiența pe utilaj, dar și visuri și dorințe. Aproape fiecare material postat de Teofan are peste 10.000 de vizionări.

„Ideea de vlog mi-a venit spontan. Adică mă uitam și eu pe Youtube și vedeam fermieri care postau. Am zis că pot face și eu același lucru. Feedback-ul este 90% pozitiv. Momentan, este o joacă , deoarece sunt la început și nu am aparatura necesară, dar o să-mi cumpăr o cameră go-pro și o dronă. În trei ani, sper să mă număr printre marii agricultori ai Youtube-ului românesc”, spune Teofan Sasca.

”Nu-mi place să mă duc la tata să-i cer bani”

Teofan dorește să devină un mare fermier și încearcă, pe cât posibil, să-și câștige propriii bani și să meargă pe drumul lui.

„Pur și simplu încerc să-mi câștig independența financiară pentru că nu-mi place să mă duc la tata, eu, un ditamai băiatul de 100 de kilograme, și să-i cer zece lei. Prefer să muncesc pentru a-i obține”, a mai spus fiul preotului din Ghireni.