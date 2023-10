Un român a mers la Moscova să afle părerea rușilor despre România. Ce surprize a avut VIDEO

Un vlogger român a vrut să afle părerea rușilor de rând despre români și moldoveni. Pentru asta, a discutat cu mai mulți oameni în Moscova, capitala Rusiei.

Iie și soția sa, Olesa, alături de fetele lor, Emilia și Sabrina, sunt echipa „Planeta Rădeanu” de pe You Tube, pasionați de vlogging. Ultima dată, ei au fost în Rusia, la Moscova, un bun prilej să afle ce gândesc rușii de rând despre români și moldoveni. Realizat în urmă cu trei luni, clipul postat pe You Tube a adunat peste 221.000 de vizionări.

Primele abordate au fost două rusoaice pe o bancă, în oraș. Întrebate unde vor să își facă vacanța, fetele au răspuns. „Plănuim să ne odihnim la mare, în Tucia, apoi în Egipt. Iar pentru anul viitor aș vrea ceva mai neobișnuit”, a spus una dintre cele două tinere, care au menționat că se ajunge ușor din Rusia în Turcia sau Egipt.

„Spuneți-mi, șțiți ceva despre România sau Moldova? Sau poate plănuiți să călătoriți acolo?”, a întrebat vloggerul, moment în care una dintre ele a spus singurul lucru pe care îl știe despre Republica Moldova „Despre Moldova eu știu doar că acolo locuiește Tik-Tokerul Nekoglai. Altceva nu știm nimic deoarece nu ne-am dat interesul”. „Despre mămăligă nu ați auzit? Sau poate ne spuneți ceva despre moldoveni, români?”, a insistat Ilie.

„Nu, nu știm nimic”, a venit răspunsul. „Dar de Dracula tot nu ați auzit nimic?”, nu s-a lăsat bărbatul. „De Dracula am auzit”, a fost răspunsul izbăvitor.

Următorii abordați au fost trei tineri, două fete și un bărbat. „Nu, nu știm nimic”, au spus ei când au fost întrebați de România și Moldova. „Dar ați vrea să călătoriți în aceste țări?”, a insistat din nou vloggerul. „Nu. Poate peste ceva timp. Acum suntem studenți săraci”, au spus tinerii, care au adăugat că studiază la Școala Superioară de Economie și că sunt toți trei colegi de grupă în facultate).

Numaidecât vom zbura în Dubai”

Următoarele au fost două tinere pe trotinetă, Amalia și Varvara. „Numaidecât vom zbura și în Dubai”, au spus fetele, întrebate unde își vor petrece vacanța. „Ce părere aveți de o vacanță în România, în Moldova?”, a venit inevitabil întrebarea. „Nu am fost niciodată, dar îmi pare că ar fi frumos”, a răspuns una dintre ele. „Puteți să ne spuneți ceva de aceste țări?”, a fost următoarea întrebare. „Să fiu sinceră, nimic”, a spus una dintre ele, iar cealaltă a completat-o: „Doar din istorie știu câte ceva și atât.” „Dar ce anume cunoașteți?”, a mai întrebat el, moment în care s-a lovit de un refuz categoric.

Un alt tânăr i-a spus că alege Dubaiul și Franța, mai ales că în Franța trăiesc surorile sale. „Ce știi despre Moldova, despre România?”, a fost el întrebat. „Doar de la Eurovision știu, nimic altceva. Am cunoscuți moldoveni, dar de români doar am auzit. Despre cultură, cine sunt ei și altele nu știu nimic. Îmi cer iertare, la geografie am avut nota 2”, a spus tânărul.

„Știm doar că ei sunt împotriva noastră”

A urmat o fată care chiar nu știa nimic despre România sau Moldova, după care doi pensionari moscoviți. „Aș vrea să vă întreb cum vi se par Moldova, România?”, a sunat întrebarea. „Nu am fost niciodată acolo, dar avem mulți cunoscuți, am muncit cu moldovenii împreună”, a venit prompt răspunsul. „Dar despre români ce știți?”, a continuat vloggerul. „Nu pot spune nimic pentru că nu-i cunosc”, i s-a răspuns din nou. „Dar despre România ce știm? Știm doar că ei sunt împotriva noastră. Dar acum cam toți sunt”, a fost ultimul răspuns.

Doi tineri, Alexei și Xenia, au fost următorii pe listă. „În aceste țări nu am fost. Eu trăiesc în Bali și am făcut zborul peste China. Despre România? Voi sunteți în UE, pare-mi-se. Mai știu despre Dracula”, au răspuns ei, după care au explicat că cel mai ușor le este să ajungă în țările din Asia, dar că pot ajunge și în Statele Unite ale Americii.

„Gimnaștii români făceau concurență URSS”

După trei tineri din Kazahstan, a venit rândul pentru un cuplu. Întrebați dacă ar călători în Moldova sau în România, ei au răspuns negativ.

„Puteți să ne spuneți ceva despre aceste țări?”, a fost următoarea întrebare, la care bărbatul a răspuns: „Eu am un unchi moldovean, din Cahul”. Întrebat ce știe despre România, el și-a amintit de gimnastică. „Nu știu prea multe despre România. Știu că gimnaștii români sunt foarte puternici și foarte des făceau concurență echipei din URSS”, a mai spus acesta.