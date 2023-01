Un împătimit al motoarelor readuce la viață motociclete vechi. Are în colecție inclusiv celebrele Mobra FOTO

Un botoșănean pasionat de-o viață de motociclete și motorete readuce la viață o întreagă istorie a motoretei din fostul bloc comunist într-un garaj din Bucecea. A recondiționat zeci de motociclete și are o colecție unicat.

În garajul din Bucecea al lui Ovidiu Tofan, în vârstă de 60 de ani, prind viață toate simbolurile motociclismului din fostul bloc comunist. „Magicianul” Tofan reușește să readucă la viață autovechicule pe două roți luate chiar și de la fier vechi. A adunat toate modelele vechi de motoretă și motocicletă din fostele țări comuniste și le recondiționează cu o pasiune și cu o pricepere greu de egalat. Acum se poate lăuda cu o colecție unicat de motociclete din anii '50, '60, '70 și '80, în care se regăsesc celebrele Mobre, IJ-uri, MZ-uri sau Corobetz.

„Este o pasiune de care nu am scăpat niciodată. Și, sincer, nici nu mi-aș dori să scap. Chiar dacă este costisitoare și uneori îmi răpește și liniștea nopții, mai ales dacă nu-mi iese ceva”, mărturisește botoșăneanul.

Istoria motocicletei, reînviată într-un garaj

Locul unde botoșăneanul face adevărate minuni cu epavele pe două roți este un garaj vechi dosit printre blocurile comuniste din orășelul Bucecea. Ovidiu Tofan a lucrat toată viața ca șofer și mecanic. De câțiva ani a început, în garajul respectiv, să se ocupe de motociclete vechi, din fostele țări comuniste. Este o pasiune care-l bântuie de mult, dar abia acum a găsit timpul necesar să se ocupe. Pur și simplu caută motociclete vechi abandonate la fier vechi sau scoase la vânzare pe oriunde prin țară și le aduce, uneori cu mari eforturi financiare la Bucecea, în garaj. Sunt motociclete care au făcut istorie în perioada comunistă, din anii '50 până în anii '80.

Majoritatea sunt modele rusești, care erau foarte la modă inclusiv în România comunistă. Cu o pasiune ieșită din comun, Ovidiu Trofan le readuce la viață atât din punct de vedere estetic, cât și funcțional, întrucât motocicletele ajung să meargă ca în zilele lor bune.

„De la capăt le fac. Totul. Motor, bucșe, lanț, telescoape, șa. Eu caut să mă apropii cât de mult de felul în care a fost aceea motoretă sau motocicletă. Nu doar să arate bine, ci și să funcționeze. Toate sunt funcționale. Este greu, pentru că trebuie să găsesc piese, fac la comandă anumite elemente de decor, șeile”, spune botoșăneanul.

Ovidiu Tofan este suficient de priceput să lucreze, inclusiv la strung, piese care lipsesc sau să adapteze unele existente, numai să pună pe picioare motocicletele vechi. Așa a ajuns să lucreze inclusiv la un Corobetz rusesc din 1958, dar și la un Carpați din anii '60 sau celebrele Mobre din anii '70, cu aproape toate variantele. Nu lipsesc nici IJ-urile, dar și alte modele întâlnite în țările comuniste.

„Pe unele le-am găsit la fier vechi aruncate. Le-am luat și am muncit la ele până le-am făcut ca noi. Nici noaptea nu am somn dacă ceva nu iese. Nu mă las până nu găsesc o soluție să fac acea motoretă să funcționeze”, mărturisește botoșăneanul.

Chiar dacă acest efort i-a zdruncinat finanțele și liniștea, are la activ câteva zeci de motociclete restaurate, o parte la cererea unor proprietari, însă majoritatea, în colecția proprie.

„Acum câțiva ani, am revenit la vechea pasiune. Și m-am apucat serios de treaba asta. Este o chestie care mă relaxează. Fac asta de plăcere. Dacă nu ai pasiune, nu ai cum să faci asta. Nu este o pasiune ieftină, dar asta este. Mi-au plăcut motocicletele și motoretele care se găseau atunci în perioada comunistă, MZ-uri, IJ, Mobra sau Simpson din RDG, o motocicletă foarte bună, cu motoare în patru timpi. Am recondiționat multe, mai ales pentru mine. Inclusiv Mobre din anii '70, chiar și Mobra Hoinar, dar și IJ-uri din anii '80”, spune botoșăneanul.

O pasiune de jumătate de secol

Ovidiu Tofan este pasionat de motociclete de când era mic. „De la 10 ani sunt pasionat. Visam să am o motoretă”, spune botoșăneanul.

Spune că a ajuns să aibă prima motoretă, o Mobra, la 18 ani, deși mărturisește că a început să meargă cu motoretele și mai devreme, clandestin. „Pe vremea aia nu-ți făcea dosar penal dacă nu aveai permis. Ne mai prindea Miliția, ne dădea două șuturi și ne lua vintilele. Apoi, când am făcut 18 ani, numai pe motocicletă stăteam. Numai noaptea nu mergeam cu ea, că dormeam”, mărturisește botoșăneanul.

După ce s-a căsătorit și a avut copii, s-a luat cu serviciul și a mers mai puțin cu motoretele. A fost șofer și mecanic, abia de curând reluându-și vechea pasiune. Meserie a învățat de la tatăl său, care era tot mecanic, dar mai ales de la mecanicii și meseriașii din cartier.

„Eu am furat meserie. Peste drum de unde locuiam, erau niște artiști adevărați, strungari, frezori. Eu am stat pe lângă ei. Erau foarte buni profesori. Ne explicau bine. Am învățat cu pasiune”, mai spune Ovidiu Tofan.