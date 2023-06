Povestea tristă din spatele zâmbetului pe care îl afișează Nadin, puștiul cioban care a încins TikTok-ul VIDEO

Nadin Gherman este un tânăr de doar 19 ani, fără prea multă școală, fără haine de firmă, dar care în câteva săpătămâni a reușit să devină numărul unu în România pe TikTok. Tânărul cioban spune că din banii câștigați vrea să-și mărească turma de capre pe care o păstorește.

Deși acum pare un tânăr de succes, copilăria lui nu a fost una fericită. Băiatul a stat o perioadă la orfelinat acolo unde l-a dus tatăl lui în perioada în care mama sa era la muncă în Italia. Femeia a povestit cum a fost copilăria tânărului cioban care a încins internetul în numai câteva săptămâni. „Cu tatăl natural al lui Nadin am trăit 20 de ani. M-a bătut, m-a fugărit, m-a chinuit. Și am plecat în Italia. Atunci, el l-a dat la stat. Am primit un telefon să mă prezint acasă, în Botoșani, pentru că cei mici erau la stat. Dacă nu, mă scot din drepturile părintești”, a relatat ea.

„Am lăsat locul de muncă din Italia și m-am întors în Botoșani. Când am plecat, copilul meu avea trei anișori. Deja avea vreo două-trei luni de când stătea în orfelinat. M-am dus, m-au primit, m-au întrebat cine sunt, eu le-am zis că sunt mama lui adevărată, m-au întrebat de ce l-am lăsat, m-au luat să semnez, am semnat”, mai povesteșt ea.

Necazurile se țin lanț

Dar necazurile nu s-au oprit aici pentru puștiul de numai câțiva anișori la vremea aceea. „Am plecat din nou în Italia, am primit iar telefon că a înnebunit copilul meu și l-au închis la spitalul de nebuni, la Botoșani. Am lăsat, din nou, locul de muncă din Italia și, când m-am întors la Botoșani, l-am găsit pe copilul meu legat de pat. Am făcut cerere și l-am scos de acolo. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu al celor de acolo, uite unde a ajuns copilul meu”, spune Aurora, mama lui Nadin pentru Cancan.

Acum însă, tânărul se luptă cu o altă problemă. După ce a reușit să strângă o brumă de bani în urma activității pe internet, platforma i-a închis contul și a retras banii din cauza unei suspiciuni de fraudă, motivată, probabil, de viteza ascensiunii sale.

Nadin Gherman un simplu cioban, fără școală dar foarte sincer și natural, a reușit în numai câteva săptămâni să devină extrem de popular pe platforma TikTok, unde postează filmulețe din viața lui și nu numai.